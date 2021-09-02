Встретим холода с теплом

Накануне отопительного сезона уфимцы волнуются: не повторится ли прошлогодняя ситуация, когда многие получили повышенные платежки. Глава республики Радий Хабиров распорядился создать специальный штаб.

В него войдут представители ресурсоснабжающих организаций и Центра управления республики, а возглавят руководители администрации Уфы. Для горожан также откроют единый номер горячей линии, по которому можно будет задавать вопросы по теплу и начислениям.

Проверки показали

Докладывая о готовности Уфы к отопительному сезону, первый вице-мэр Марат Гайфуллин заявил, что уже подписаны акты проверки по всем социальным объектам. Подписание аналогичных актов по жилому фонду планируется к 15 сентября.

Касаясь прошлогодней ситуации по платежкам, Гайфуллин отметил:

- Установлено, что причинами повышенного размера платы за отопление стали следующие нарушения: несоответствие площадей, используемых управляющими и ресурсоснабжающими организациями для расчета платы за ЖКУ; перетопы со стороны РСО; неисправность и некорректная работа в системах МКД; длительное невыполнение мероприятий по энергосбережению.

Еще в начале этого года глава администрации Уфы утвердил План мероприятий по устранению нарушений, нацеленных на то, чтобы не допустить повторения ситуации. В него, кроме стандартной промывки и опрессовки вошли меры по энергосбережению, на что до этого внимание почти не уделялось.

Так, уменьшен диаметр сопел в 448 домах. Это позволит снизить энергопотребление примерно на 10 процентов, равных 45 миллионам рублей за отопительный период.

Сразу после завершения прошлого отопительного сезона провели инвентаризацию систем отопления, влияющих на объем подачи тепла в дом. Выяснилось, что 354 из 761 индивидуальных тепловых пунктов, находившихся ранее в ведении МУП «УИС», длительное время должным образом не обслуживались, в них были обнаружены неполадки. Сейчас проведена настройка неисправного оборудования.

Вместе со специалистами БТИ выполнена сверка площадей в 4544 домах, оборудованных теплосчетчиками. Несоответствие выявлено в 886. Расхождение составило 97 154 квадратных метра. В итоге их жители в будущем отопительном периоде будут платить меньше на 34,5 миллионов рублей.

Телеметрия поможет

В корне изменить ситуацию, выявлять перетопы со стороны ресурсоснабжающих организаций и неисправность оборудования позволит внедрение телеметрии. Сегодня ею обеспечены 2230 общедомовых приборов учета тепловой энергии. К концу октября планируется создать единый центр аналитического контроля за параметрами работы систем центрального отопления.

- Отметим, что не все работы по повышению энергоэффективности систем отопления МКД завершены. Связано это с тем, что до половины средств, поступающих на счета управляющих компаний от жителей, уходят по исполнительным листам ресурсоснабжающих организаций в счет погашения старых долгов, - сообщил первый вице-мэр. - Понимая неспособность управляющих компаний профинансировать энергосберегающие мероприятия, администрацией города принята программа, в рамках которой будут профинансированы основные, самые «горящие» работы, наиболее сильно влияющие на счета за отопление. В первую очередь это касается восстановления теплоизоляции трубопроводов и верхних розливов.

Основные работы будут завершены в срок до 15 сентября. Все оставшиеся по повышению энергоэффективности продолжатся в течение всего отопительного сезона.

Однако и жители должны понимать, что многое зависит и от них. Так, энергосберегающие мероприятия должны планироваться совместно с управляющими компаниями на общих собраниях собственников.

Иван Зароков.

Корзинка

- Проверки подготовки жилищного фонда осуществляются Госжилнадзором. По данным ведомства, осмотрено более 5 тыс. домов. По итогам проверок и выявленных нарушений приняты меры в виде предписаний, предостережений и возбуждения дел об административной ответственности.

Основными видами нарушений являются: отсутствие местами теплоизоляции на внутридомовых трубопроводах, неисправность индивидуальных тепловых пунктов, автоматики оборудования регулирования подачи теплоносителя и другие нарушения, - прокомментировал и.о. министра ЖКХ Алан Марзаев, докладывая о готовности республики к отопительному сезону.