Сказочный квест по городу

«Аксаковская Уфа» - такой проект представит третьекурсница многопрофильного колледжа Дарья Кутьина в Ульяновске, где в октябре пройдет полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства».

- Чем привлекла ваc данная тема?

- Хотелось обратить внимание и развить знания о выдающихся людях нашей республики. И главное, рассказать о них детям, ведь в их возрасте все запоминается лучше, а также формируется культурное мировоззрение. Думаю, в моей будущей работе с начальными классами мне это пригодится.

- Расскажите о проекте, что он из себя представляет?

- Это экскурсия по Аксаковским местам, куда включены одноименные Сад и музей, а также дом губернатора и здание Театра оперы и балета – бывший Народный дом. Маршрут пролегает по улицам Тукаева, Пушкина, Ленина.

- Как удалось пройти в полуфинал?

- «Мастера гостеприимства» - всероссийский конкурс, направленный на раскрытие потенциала профессионалов своего дела, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий во всех сферах индустрии отдыха. В новом сезоне Ростуризм ввел сразу 3 дополнительные номинации: «Детский туризм», в котором я участвую, «Арктический туризм» и «Доступные путешествия для особенных туристов». Победители получат организационную и менторскую поддержку, продвижение, а также дополнительные баллы в грантовом конкурсе от Ростуризма.

Сначала я выслала жюри видеозапись с презентацией проекта, и с тех пор неуклонно иду по всем этапам состязания.

- Каким будет следующее испытание?

- В октябре мы соберемся в Ульяновсе, где очно будем защищать проекты. В помощь нам выделят наставников. На полуфинале предстоит решать групповые задания, участвовать в обучающих и коммуникационных мероприятиях с приглашенными экспертами. Поскольку наш конкурс напрямую связан с туристической сферой, для участников предусмотрена экскурсионная программа, которая будет проходить в квестовом формате. Также студентов ждут образовательные и спортивные активности.

- Желаем удачи!

Зиля БАДРИЕВА.