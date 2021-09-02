На Карьерной жарко!

Реверсивное движение организовали временно на улице Карьерной. Вынужденной мере жители Нижегородки даже рады, ведь совсем скоро ремонтные работы завершатся и автомобилисты смогут ездить по новой дороге с идеальным покрытием.

Карьерная – один из четырех объектов в Ленинском районе, ремонтируемых в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Покрытие на Алексеевском шоссе от путепровода до улицы М. Искужина, улице Рабочей от Силикатной до Выгонной и Выгонной от Нехаева до Рабочей уже обновили. На финишную прямую вышли и работы на Карьерной, где ведется укладка верхнего слоя асфальта.

Доехав до 32-го дома, чтобы пропустить встречный поток, притормаживаем у знака «Объезд препятствия» и пристраиваемся за колонной впереди стоящих автомобилей, а по правой полосе в это время навстречу движется гудронатор, оставляя за собой зеркально черный шлейф.

– Пролитая эмульсия служит для сцепки верхнего слоя с подготовительным, – поясняет Максим Дьяконов, продолжая расчерчивать дорожное полотно на две равные полоски, и протягивает нитки по меткам 4,35 и 4,4 м.

Следом идет более массивная спецтехника. 25 тонн горячего асфальта КамАЗ высыпает в бункер перегружателя, откуда подогретая смесь перебрасывается в укладчик.

– Жарко! Выдаваемая на заводе температура смеси – 170 градусов. Пока к нам везут, битум осаживается и остывает до 140, поэтому приходится подогревать снова, – говорит один из рабочих, представившийся Дмитрием.

На укладке асфальта на Карьерной задействованы машинисты катков, укладчика, перегружателя, рабочие. Руководит производством Ринат Хайруллин, в ООО «Дорожник» работает с 2004 года: начинал машинистом автогрейдера, в 2008-м его назначили бригадиром.

– Планируем завершить участок за три дня, дадим остыть ночь, – и путь откроем, – делится собеседник.

Протяженность обновляемой в рамках национального проекта дороги – 0,96 км. Завершающим этапом станет устройство остановочных карманов и тротуаров. Снятый при фрезеровании гранулят используют для отсыпки обочин. Останется лишь нанести разметку из термопластика.

Полностью завершить работы по муниципальному контракту планируется до 30 сентября.



Мария НИКОЛАЕВА.

Фото пресс-службы администрации Ленинского района.

