О «перетопах» и других горячих темах

Подготовка к отопительному сезону и актуальные проблемы жилищно-коммунальной сферы стали темами разговора на прошедшем форуме «Управдом».

- Мы собрались сегодня в достаточно широком составе, пригласили все те службы и организации, которые имеют отношение к управлению и обслуживанию жилищного фонда или оказывают различного рода услуги. Уверен, разговор будет продуктивным, - обозначил формат встречи глава администрации района Илвир Нурдавлятов.

На вопросы жителей отвечали председатели Советов многоквартирных домов района, депутаты, руководители ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Наиболее часто интересовались обоснованностью тарифов, корректностью начислений платы за отопление, снятием показаний общедомовых приборов учета и их передачей для расчетов, возникающими в квартирах «перетопами», содержанием площадок сбора ТКО.

Среди вопросов также содержание и обслуживание индивидуальных тепловых пунктов. Так сложилось, что в последние годы они не всегда обслуживались надлежащим образом. Этот вопрос планируется решать совместно с жителями.

- На сегодня компанией «БашРТС» подписаны паспорта готовности у всех частных управляющих организаций, - отметила директор филиала «Теплосбыт» при БашРТС Ирина Попова. - Что касается домов, которые обслуживает УЖХ Кировского района, то порядка 20 % из них имеют паспорта готовности.

Директор Кировского УЖХ Рузил Утяшев о том, что сделано по капитальному ремонту многоквартирных домов и как идет подготовка к зиме 2021 года. Он сообщил, что из 352-х домов с центральным отоплением подготовлено и сдано 337. Произведена поверка 39 узлов учета тепловой энергии в 35 многоквартирных домах, как и требовалось. Управляющая организация провела большую работу по подготовке к зимнему периоду индивидуальных тепловых пунктов, находящихся в составе общего имущества многоквартирного дома. Проведены промывка и гидравлические испытания, заменено оборудование на сумму более 1,5 млн рублей. Отремонтировано более 70 кровель МКД, заменены системы ГВС и ХВС в 5 домах, выполнен ремонт входных групп, цоколей. Для поддержания комфортных условий проживания утеплены наружные стены 11 квартир, в настоящее время ведется герметизация межпанельных швов.

- Основной вопрос у жителей: управляющие организации как бы подталкивают их к решению о приемке в общедолевую собственность индивидуальных тепловых пунктов. Я четко дал пояснение, что в принципе принимать можно по решению общего собрания МКД. Но только после того, как ИТП будут приведены в нормативное состояние. То есть город должен взять на себя ремонт и приведение в порядок всех индивидуальных тепловых пунктов, которые на протяжении последних лет не обслуживались, и имеют нормативное состояние, далекое от идеала, - сказал депутат Госдумы Павел Качкаев.

Без внимания не остались и состояние дворов, ремонт подъездов, фасадов. Старшие по домам хотят, чтобы управляющая компания была более открытой и прозрачной. Так, некоторые председатели советов пожаловались, что не всегда видят акты выполненных работ по дому. В ответ сотрудники управляющей компании обязались более внимательно отнестись к этому вопросу и ознакомить со всеми документами во время следующей встречи.

Зарина ХАНОВА.

Корзинка:

За 8 месяцев в районе выполнены работы по текущему ремонту и техническому содержанию жилищного фонда на сумму более 30 миллионов рублей, что на 21 миллион больше, чем за аналогичный период минувшего года. Это обусловлено снятием ограничений в части ранее принятых карантинных мер.