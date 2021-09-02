Есть обратная связь!

Глава республики Радий Хабиров запустил голосование у себя в соцсетях, предложив уфимцам высказать свое мнение и определиться, какой парк необходимо благоустраивать в первую очередь. Опрос нашел большой отклик, и мы решили спросить у калининцев их мнение.

Рушан Абушахмин, начальник отдела физической культуры и спорта администрации района:

- Долгое время я жил в Орджоникидзевском районе и, когда учился, часто любил прогуливаться в парке «Нефтехимиков». Для спортсменов здесь было много беговых тропинок, для молодежи вечерами проводили дискотеки. Всегда играло много детей, работали кафе. Я ездил туда этой весной, и, конечно, ничего от былого там не осталось.

Думаю, можно заняться и парком Калинина. Раньше здесь была лыжная трасса, проводились соревнования. А сейчас это просто лес и ветеринарная лечебница. Хотя, к нашей радости, здесь в ближайшее время должен появиться волейбольный комплекс.

Олеся Амосова, психолог центра «Журавушка»:

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Раиса Разуваева, председатель ТОС «Максимовка»:

- Была бы счастлива, если бы нам помогли создать сквер в Максимовке. На сегодняшний день на территории такого большого микрорайона нет ни одной общественной зоны отдыха.

Пока мы пытаемся благоустроить только на грантовые деньги, которые выигрывают проекты ТОСа, и свои личные пожертвования. На свободный земельный участок 3000 кв. м завезли землю, выровняли его. В этом году планируем поставить детское игровое оборудование и высадить деревья.

Наталья Александрова, бизнес-тренер:

- Парк имени Гастелло – отличное место. В свое время он стал центром притяжения всех жителей Инорса, заводчан. Здесь был замечательный пруд, в котором даже на лодках плавали, работал летний кинотеатр. Сейчас пруд в запущенном состоянии, а в парке гуляют в основном «собачники». Если его реконструируют, думаю, люди сюда потянутся.



Карина Акмухаметова, ученица гимназии №111:

- Хотелось, чтобы обратили внимание на парк «Волшебный мир». В целом он хороший, но мне кажется, что пришло время обновить аттракционы. Многие из них работают больше 20 лет, и кататься подросткам на них уже неинтересно. Они скорее рассчитаны на детей младшего возраста.

Мария АПКАРИМОВА.