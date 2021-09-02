Стимул развиваться

На производственной базе УЖХ района дипломами и благодарственными письмами наградили руководителей управляющих компаний и участников конкурса «Лучший по профессии в сфере жилищного хозяйства – 2021».

– Каждому из нас хочется жить в комфортных условиях, ходить

по чистым улицам и тротуарам – за это мы должны быть благодарны работникам жилищного хозяйства. Я не хочу превращать сегодняшнюю встречу в оперативное совещание, скажу только, что благодаря их труду в наши дома бесперебойно поступают электричество, вода, тепло. Для представителей рабочих профессий мы организовали сегодняшний праздник, – сказал открывая торжество первый заместитель главы администрации города Марат Гайфуллин.

Он поблагодарил глав районных администраций и руководителей жилищно-коммунальных хозяйств, за организацию соревнования. К примеру, УЖХ Демского района не просто стало площадкой для награждения лучших, но и организовало конкурс по четырем направлениям.

В семи номинациях четыре первых места заняли именно демчане. Это – электромонтер, слесарь-сантехник, тракторист и сварщик. Лучший дворник, как выяснилось, живет в Кировском районе, плотник – в Октябрьском, а кровельщик – в Орджоникидзевском.

– Нет плохих профессий, есть плохие работники, – считает победитель в номинации «Лучший слесарь-сантехник» из Орджоникидзевского района Ильгиз Биккузин. – «Нашему брату» надо иметь не только знания, но и терпение, бывает много ложных вызовов, непросто угодить каждому заказчику, но если выполнять свою работу на совесть, делать как для себя, никаких сложностей нет.

Занявший третье место среди электрогазосварщиков демчанин Сергей Шухтуев из «Жилсервис+» скромно ответил, что участвовал в конкурсе профессионального мастерства, чтобы набраться опыта.

– Я ничего особенного не делаю, просто выполняю свою работу. То, что не занял первое место, не означает, что не справился. Зато увидел, как работают коллеги, – говорит он.

– Выходим на соревнования не впервые, успели познакомиться. Поэтому для нас важнее не сами состязания, а участие и общение, –

подтверждает ее слова Лира Галишина из ЖЭУ-62, занявшая первое место в номинации «Лучший дворник».

– Отрадно, что наши работники из года в год признаются лучшими в городе, представляют столицу на республиканском этапе и даже там занимают призовые места. Работа в жилищной сфере – нелегкий, а зачастую неблагодарный труд, но я знаю, что каждый из этих ребят достоин уважения. Когда происходят чрезвычайные происшествия или капризы природы создают коллапс, они, забыв про сон и отдых всегда на посту во благо комфорта и удобства горожан, – говорит директор УЖХ района Фильзинат Хусаинов.

Алина ГАРИПОВА.