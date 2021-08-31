Школьный старт

1 сентября за парты сядут 130 тысяч уфимских школьников. Это на 3000 больше по сравнению с прошлым годом. К радости учеников, а особенно первоклассников и будущих выпускников торжественные линейки пройдут в очном формате на открытом воздухе. Педагоги же признаются, что соскучились по ребятам и урокам. К новому учебному году в столичных образовательных учреждениях подготовились тщательно. Накануне мы побывали в полилингвальной многопрофильной школе № 44 и увидели все своими глазами.

Директор Азат Батыршин встречает нас у самой калитки, ведущей во двор учебного заведения. Попасть внутрь можно лишь по индивидуальному электронному пропуску. На магнитный ключ закрыта и входная дверь здания. Третий форпост – турникеты в вестибюле. Здесь же нас встречают сотрудники охраны, которые просят предъявить документы и вносят все сведения в журнал.

- Тревожные кнопки, громкая связь в помещениях школы, включая подвальные, и современная система видеонаблюдения, в том числе онлайн – все эти меры призваны обеспечить безопасное пребывание детей и педагогов в стенах учебного заведения, - объясняет Азат Рафаилович. - Первого сентября наша школа примет 1400 учеников, в том числе 206 первоклассников, а это шесть классов.

Особое внимание уделяется и соблюдению санитарных мер. К сожалению, коронавирус еще не побежден, поэтому с первого же дня детям и родителям напомнят о социальной дистанции и масочном режиме. Возобновлена работа антиковидных инспекторов: все сотрудники и ребята ежедневно на входе будут проходить термометрию.

- Ученики будут проходить через четыре входные группы с обязательной термометрией, два входа – для начального звена и два – для среднего и старшего. Каждый класс, каждая параллель заходит по расписанию в определенное время. Также обновлена специальная разметка. Сохранится и принцип обучения в одном кабинете. Прививочную кампанию мы начали одними из первых – еще в октябре прошлого года. На сегодня вакцину от коронавируса получили 98 процентов работников, – отметил Азат Батыршин.

В 44-й не только закуплены учебники и пособия, продумано соблюдение санитарных требований, противопожарных мер и безопасности. Но и это не все. Мы проходим в класс робототехники и 3D-моделирования, где за лето по проекту дизайнеров обновили оформление стен. Нас встречает педагог дополнительного образования Линиза Хабибуллина и сти показывает современные компьютеры с 3D-сканерами.

- Очень много ребят ходят на кружок робототехники, провожу как групповые, так и индивидуальные занятия. Причем этим направлением увлекаются учащиеся с 1 по 11 класс. В прошлом году выполнили много работ, посвященных теме космоса, создавали летательные аппараты, космические ракеты, - рассказала Линиза Ильфировна.

Также обновился кабинет, где размещается издательский центр. Здесь работают юные журналисты, выпуская школьную газету.

Корзинка:

1 сентября за школьные парты в образовательных учреждениях района сядут более 16 тысяч человек, из них 1940 первоклассников.

- Наибольшее количество работ с высокими баллами отмечается в школах №№ 115, 44, 96, 94, 27. Более 90 баллов по двум и трем предметам набрали 30 выпускников. Учителя, подготовившие стобалльников, получат премию главы РБ в размере 50 тысяч рублей, - отметил на августовском педсовете глава администрации Советского района Рустем Рахматуллин.