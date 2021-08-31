Голос отдаем за парк

Глава Башкортостана Радий Хабиров совершил рабочую поездку по Уфе. На этот раз в зоне его внимания оказались городские парки. Тема для многих уфимцев актуальна, о чем свидетельствует рекордное число комментариев с предложениями, оставленных под постом о поездке на странице руководителя региона.

Подавляющее большинство горожан просит в первую очередь обратить внимание на парк «Нефтехимиков», заложенный в 1947 году. В советское время он был местом притяжения жителей Черниковки. В его состав входили Дворец культуры «Химик», стадион «Строитель» и летний кинотеатр, на месте которого сейчас работает Спортивная школа олимпийского резерва № 26. Однако в 1990-е годы он пришел в запустение и не благоустраивался на протяжении десятков лет.

В субботу Хабиров оценил состояние «Нефтехимика» и обсудил с жителями развитие парковой зоны. Горожане высказали пожелания, чтобы после реконструкции здесь появились велосипедные и беговые дорожки, а также спортплощадка, где могли бы заниматься в том числе воспитанники расположенной рядом школы олимпийского резерва.

- Вообще, чтобы общественная территория превратилась в настоящую точку притяжения для горожан, необходимо минимум два года. Хороший парк быстро не делается. Точно так же мы работаем в «Кашкадане» в Сипайлово и в Демском парке. Поэтому и по парку «Нефтехимиков» проведем общественные слушания, чтобы уже в 2022 году сюда могли зайти строители, - отметил Радий Фаритович.

В Советском районе глава региона побывал в парке Лесоводов. Одно из любимых мест отдыха уфимцев площадью более 130 га создали в 1966 году. В 2014-м здесь впервые провели благоустройство: проложили пешеходные дорожки, установили скамейки, информационные указатели и освещение, организовали автостоянки, оборудовали мангальную зону, детскую игровую и спортивные площадки. Сейчас территория парка нуждается в дальнейшем благоустройстве, а вольер с животными - в расширении и создании более комфортных условий для его обитателей.

– В 2021-2022 годах проведем общественные обсуждения, проконсультируемся с учеными и подготовим проект. Наука в этом случае очень важна, чтобы не нарушить здесь экосистему и сохранить лес. А к самим работам приступим в 2023-м, чтобы через два-три года лесопарк стал любимейшим местом уфимцев и гостей города, – резюмировал Радий Хабиров.

Отдельно руководитель региона выделил парк «Птицы» в микрорайоне Сипайлово. Он отметил, что выполненные работы нельзя считать удовлетворительными, и поручил устранить выявленные нарушения.

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После объезда парковых зон глава Башкортостана посетил

дворовые территории, благоустраиваемые по программе «Башкирские дворики». Так, жители домов по улице Орджоникидзе похвалили строителей за хороший уровень выполняемых работ, отметив, что придомовые площадки стали значительно удобнее: обновилось асфальтовое покрытие, появились парковка, детские площадки и фонари. Радий Хабиров также осмотрел один из подъездов дома № 14, где в прошлом году прошел комплексный ремонт. Глава республики высказал замечания к качеству ремонта и поручил в короткие сроки устранить недочеты.

– Окна, короба не закрыты, первый этаж плиткой не выложен. Главная задача министерства ЖКХ – контрольная функция. Проверьте, если за это заплатили деньги, надо уволить этих лиц. Счетную палату я попрошу отправить специалистов по подъездам. Я не увидел 300 тысяч рублей в этом пятиэтажном доме, - отметил Радий Фаритович.

Глава региона поручил министру ЖКХ РБ Алану Марзаеву взять объяснительную с руководителя фонда капремонта Башкирии.

— Это уже, наверное, тысяча первое китайское предупреждение. Точку я поставлю в один момент. Будет искать работу. Контрольное управление совместно со Счетной палатой выезжайте и переверните там все, — заявил Хабиров.

Агния АСТАФЬЕВА.