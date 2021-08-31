На зеленый свет

Отправляя ребенка в школу, родители должны быть уверены в его безопасности. Об этом думают и во властных структурах. Ко Дню знаний отремонтируют светофоры и пешеходные переходы, расположенные вблизи школ и детских садов.

Одна из точек, где сейчас ведутся работы, находится на улице Блюхера, рядом со 116-й школы, которая имеет выход на проезжую часть, как и еще 84 общеобразовательных учебных заведений Уфы. В прошлом году здесь, на нерегулируемых пешеходных переходах, были установлены новые светофоры, оснащенные датчиками движения. Всего в городе появилось 13 таких объектов, а также 124 опоры, оборудованные новыми технологиями.

- Суть их работы такова: когда пешеход появляется возле светофора и готовится перейти дорогу, срабатывает датчик движения. После чего включается дополнительная подсветка, а светодиодная стоп-линия отображается на асфальте, - рассказал заместитель главного инженера МУЭСП «Уфагорсвет» Фарух Садиков.

Сейчас же необходимо проверить оборудование и устранить дефекты. Соответствующие мероприятия активно ведутся на двух участках – непосредственно напротив школьных ворот, а также на ближайшем перекрестке, неподалеку от здания бывшего кинотеатра «Салют».

Новая техника положительно зарекомендовала себя за год эксплуатации. Конечно, солнечным днем оценить ее преимущества тяжело, они, прежде всего, проявляются в темное время суток. Яркая подсветка помогает сориентировать как пешеходов, так и водителей, и тем самым избежать аварийных ситуаций.

Также в рамках подготовки дорог к новому учебному году заменяются и ремонтируются старые дорожные знаки, устанавливаются новые, наносится с нуля дорожная разметка.

Работы по улучшению освещения проводятся и на территории самой школы: красятся опоры и кронштейны прожекторов в ярко-белый цвет, заменяются лампы. Благоустройство осуществляется в плановом режиме. В дальнейшем специалисты «Горсвета» обещают оперативно отрабатывать заявки школ и устранять возникающие неполадки.

Антон СУХАРЕВ

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