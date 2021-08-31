Каждому по душе

Клоуны и вкусный плов, игры на свежем воздухе – таким праздничным мероприятием жители домов по улице Комсомольской, 165 и 167 отметили завершение благоустройства двора по программе «Башкирские дворики».

– Мы живем дружно и стараемся вместе решать все вопросы. Нашу инициативу поддержали, - и мы получили такой замечательный двор. Рады появлению детской площадки и спортивного оборудования! Самое главное – они безопасны, с резиновым покрытием, детям очень нравится, – поделилась впечатлениями жительница Светлана Зайруллина.

Придомовая территория преобразилась – наряду с асфальтировкой тротуаров и проезжей части обновилась зона отдыха: установили игровую и спортивную площадки с уникальными элементами. Появились оригинальные арт-объекты.

- Сыну понравились ярмарки и представление с артистами, - говорит Ярослав Арделев. - Именно такие праздники сближают соседей, позволяют вместе находить решения возникших задач и реализовывать новые хорошие инициативы.

Сотрудники подрядной организации рассказали о том, какие виды работ проведены во дворе.

- Несмотря на то, что перечень утвержден, каждый объект требует индивидуального подхода с учетом особенностей местоположения и состояния придомовой территории. Работы проводятся с соблюдением охранных зон подземных коммуникаций, - подчеркнул начальник отдела координации деятельности в сфере жилищного хозяйства администрации Октябрьского района Айдар Хамматов.





Наиль ГАЛЕЕВ.