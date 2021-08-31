Школьники на WorldSkills

В минувшие выходные завершился финал IX Национального чемпионата «WorldSkills Russia – 2021». В профессиональных состязаниях участвовали и учащиеся общеобразовательных учреждений Ленинского района.

Девятиклассница 24-й школы Камилла Хасанова – одна из участников-юниоров по компетенции «Парикмахерское искусство».

– Когда была совсем малышкой, любила смотреть, как делает прически мама, и повторяла за ней. А теперь сама помогаю подругам подготовиться к важным мероприятиям. Зная, что я хорошо заплетаю косички и аккуратно собираю пучки, многие одноклассницы обращаются ко мне. Подать заявку на участие в конкурсе предложила учитель ИЗО и технологии Оксана Евгеньевна Гаязова, выступившая на чемпионате экспертом. В свободное время люблю рисовать. 6 лет занималась народными танцами в хореографической студии «Кредо» в ДК «Ядкарь». Интересуюсь языками: изучаю английский, корейский. Я фанат музыкальной группы «BTS», участниками которой являются семь корейских парней.

Ученица 35-й школы Ангелина Боева выступила в компетенции «Медицинский и социальный уход».

Как рассказывает отец Абдуджасур Боев, девочка мечтает стать доктором, увлекается химией, биологией. В этом ее поддерживают и педагоги (центр образования №35, в котором она учится, тесно сотрудничает с БГМУ), и, конечно же, родители. Кроме того, Ангелина занимается в Волейбольной школе «Олимпийский» (имени чемпиона мира А. Кабирова).

– Спасибо за прекрасную организацию чемпионата. На площадке, где проходили состязания, были созданы условия, близкие к настоящей больнице. Мы измеряли «больным» температуру, давление, делали уколы, демонстрировали экспертам умение общаться с пациентами. Несмотря на то, что сильно уставали, домой каждый день возвращались только в 20.00, от участия в мероприятии получили лишь положительные эмоции. Это было очень волнительно! – поделилась Ангелина.

Урал Бадретдинов из лицея №1 участвовал в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» и, показав достойные результаты, получил «Медальон участника» (за четвертое место).

Все дни чемпионата рядом с юношей была наставник. Марина Демченко, преподаватель Уфимского государственного авиационного технического университета. В лицее №1 она ведет профориентационный кружок по информатике «Первые шаги в будущую профессию».

– Борьба была очень жесткой. Участникам предстояло разработать информационную систему на основе «1С», затем создать мобильное приложение, проектную документацию и презентовать модель экспертной комиссии. Нужно признать, что для 9-классников данное испытание сложное.

Каждый день после окончания соревнований мы с Уралом обходили павильоны, знакомились с другими площадками. Посетили компетенции «Парикмахерское искусство», «Эстетическая косметология», «Производство мебели». С будущей профессией юноша еще не определился, но он очень коммуникабельный и скорее будет не просто разрабатывать программы, а проектировать и продвигать их. Участие в WorldSkills – это богатейший опыт, который непременно пригодится при подготовке к следующим конкурсам, – поделилась Марина Сергеевна.

Мария НИКОЛАЕВА.