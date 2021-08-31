Посадить дерево, сшить платье принцессы

- Эмоций очень много, я очень переживала за результат. И рада, что удалось завоевать бронзу? - говорит ученица 8 класса лицея № 5 София Изосимова, занявшая 3 место по компетенции «Технология моды» национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

Волновались и участники соревнований по восьми компетенциям, связанныv прежде всего с кибербезопасностью, информационно-коммуникационными технологиями, которые прошли в колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.

В целом восемь обучающихся образовательных учреждений района приняли участие в финале чемпионата. Среди них ученики школ № 119, 45, лицеев № 5 и 21. Учащиеся 119-й представили свои навыки и умения в двух компетенциях: «Парикмахерское искусство-юниоры» - Диана Акбашева, «Ресторанный сервис-юниоры» - Карина Аминева и Аделина Фазуллина.

- Программа конкурса была очень насыщенной и сложной, а конкуренция - жесткой, - отметила Диана. – Мы старались показать нашу подготовку.

Также для школьников организовали посещение площадки чемпионата, где они могли попробовать себя в различных компетенциях – от мобильной робототехники до эксплуатации сельскохозяйственных машин и сварочных работ в интерактивных зонах Try-a-skill.

Впервые была представлена комплексная площадка профориентации для школьников 5–11-х классов республики, включающая в себя профильные экскурсионные маршруты на основании профессиональных интересов детей по итогам тестирования, что обеспечивает их погружение в пространство востребованных и перспективных профессий через прохождение профпроб по различным компетенциям и встречи с экспертами, помогающими познакомиться с миром современных специальностей. В рамках программы были предложены 4 профильных маршрута: «Креативные профессии и образование», «Производство, инженерия и цифровые технологии», «Сфера услуг», «Строительные технологии».

А команда ландшафтных дизайнеров из лесотехнического техникума впервые выступила в WorldSkills Russia.

- В конкурсе мы новички, это очень ответственно и сложно для всех нас, поскольку большинство других команд уже имеет подобный опыт. Подготовку мы ведем в нашем учебно-опытном хозяйстве - уфимском лимонарии, - рассказывает Гульназ Ихсанова, эксперт сборной республики по ландшафтному дизайну.

Свое мастерство показали как опытные профессионалы, так и юниоры. Башкортостан в этой компетенции представили три команды - две из молодых профессионалов (от 16 до 22 лет) и одна из юниоров (от 14 до 16 лет). В сборную республики вошли участники, занявшие призовые места на региональном этапе чемпионата. В составе «взрослой» команды - студенты первого и второго курсов лесотехнического техникума, «юной» - воспитанники республиканского эколого-биологического центра.

По словам эксперта компетенции Фариды Садыковой, конкурсантов ждало много интересных заданий:

- Участники должны были посадить цветы, растения, установить габионы (контейнеры, заполненные камнями), дорожки, деревянные конструкции, мощения. Жюри оценивало по международным стандартам качества - длину, ширину, качество и скорость выполнения всех ландшафтных работ. При этом программа у взрослой команды была ожидаемо сложнее, чем у юниоров.

Борис ЗИНОВ.