Инвестиции в человеческий капитал

В ПАО «ОДК-УМПО» открылся первый производственно-учебный центр Госкорпорации Ростех. Ежегодно обучение здесь будут проходить около 2000 сотрудников, которые освоят сразу несколько смежных профессий.

В церемонии открытия приняли участие премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов, генеральный директор ОДК Александр Артюхов.

- Именно кадры являются ключевым условием успеха нашей работы. Такие проекты подтверждают, что у отечественного авиастроения есть будущее, что завтра на наши предприятия придут новые поколения профессионалов, с крепкими теоретическими и практическими знаниями, - заявил Олег Бочаров.



- Рынок труда меняется, и для нас важно, чтобы кадры соответствовали современным требованиям. Производственно-учебный центр – ответ на конкретную потребность машиностроения в специалистах рабочих профессий. «ОДК-УМПО» является крупнейшей площадкой ОДК, на которой работают более 24 000 человек. Предприятие создает все условия для того, чтобы жители республики могли обучиться, стать востребованными специалистами и быть трудоустроенными, на ведущем промышленном предприятии региона, - отметил Андрей Назаров.

Центр создан для подготовки мультискилл-специалистов авиастроения широкого профиля, владеющих не одной, а четырьмя-шестью профессиями в рамках одной специальности. Подготовка будет вестись по двум направлениям: «Обработка металлов резанием» и «Мехатроника». Особенность учебных курсов в том, что они строятся по дуальной системе: теоретические занятия займут около 30% времени, а 70% — практика. По окончании курса обучения выпускники получат дипломы, удостоверения и свидетельства. Здесь собран отличный преподавательский состав. Большинство из них прошли обучение в образовательном центре BBW в Германии.



- В итоге мы получим специалистов, которые уже завтра смогут приступить к работе. Рассчитываем обеспечить кадрами не только «ОДК-УМПО», но и другие предприятия ОДК и Ростеха, расположенные в Башкортостане, - подчеркнул Александр Артюхов.



Центр оснащен по самым современным стандартам. Кроме аудиторий и учебных лабораторий в нем оборудованы производственные участки. Установлены более 223 единиц оборудования, которое используется в реальном цикле производства авиационных двигателей. В том числе 150 крупногабаритных станков и 45 с числовым программным управлением. Они предназначены для обработки пресс-форм, штампов, турбин, моноколес и других деталей в пяти осях. Данное оборудование позволит создавать сложные изделия «в одно касание»: обработка деталей в нескольких осях за один сеанс увеличивает точность изготовления детали, сокращает время ее изготовления в среднем на 40% и существенно уменьшает себестоимость изделий.



Агния АСТАФЬЕВА.

