Мир детства

Улыбающиеся куклы с розовыми щеками, восточные красавицы со звенящими монисто на поясах, озорные ковбои в широкополых шляпах, тхэквондисты в белоснежных добках и развеселая детвора, спешащая от одного мастер-класса к другому… В парке культуры и отдыха прошел фестиваль талантов, где перед гостями свои успехи продемонстрировали воспитанники образовательных учреждений, дополнительного образования, расположенных в Деме.

Мероприятие началось играми, розыгрышами и развлечениями для детей младшего возраста, где они активно подпевали юным исполнителям и бодро подтанцовывали хореографическим ансамблям «Сюрприз», «Элегия», «Дарман».

– Несмотря на каникулы, нам удалось собрать коллектив. Отрадно, что за лето дети не забыли танцы, не потеряли форму, – рассказывает преподаватель хореографии в Детской школы искусств №3 Эльвира Хачатурян.

…Ребятишек в парке и вправду столько, будто все попали в пионерский лагерь на родительский день. Есть и самые маленькие, которые выглядывают из коляски или восседают на плечах у главы семейства. А посмотреть есть на что. Герои сказок в человеческий рост, замысловатые избушки и поделки. Цветочные композиции и арт-объекты представили образовательные учреждения, все отличались творческим подходом и креативностью.

Женщина пришла с сыном и дочкой пяти и шести лет, а на руках – годовалый малыш.

– К бабушке собирались в гости, но ребята упросили: пойдем в парк! Мы здесь чуть ли не каждый день, а еще приходили на дискотеку «Танцующие воробушки». Спасибо администрации за отличную организацию праздника.

Параллельно с концертом на территории парка прошли спортивные турниры по кикбоксингу, тхэквондо, курэшу, дзюдо, где воспитанники спортивных школ показали показательные выступления. На площадке «Технопарк» с современными технологиями ознакомили Дворец творчества «Орион» и IT-cub, а еще можно было посетить мастер-классы любителей спорта и иностранных языков.

– В этом году мы расширяемся, более 40 объединений на любой вкус: творческий, технический, художественный, научные направления. И еще одна новинка: можно записаться на обучение через портал «Навигатор.ру», что особенно актуально в сегодняшнее время, – говорит директор детского эколого-биологического центра «Росток» Наталья Леушкина.

Участники мероприятия смогли ознакомиться с информацией о кружках, секциях, факультативах, творческих клубах. Для юных демчан открылся целый мир, который позволит в дальнейшем получать дополнительные знания.

Алина ГАРИПОВА.