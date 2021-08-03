Заболевают и дети

В боксированном отделении №3 Республиканской инфекционной больницы, расположенном в здании на улице Запотоцкого, располагается красная зона для детей, заразившихся ковидом. Здесь оборудованы 16 палат, и, к сожалению, они часто бывают заполнены.

Девятимесячная Валерия совсем не боится врачей в защитных костюмах. В стационар малышка попала, заразившись коронавирусом от мамы. Специалисты успокаивают: дети переносят болезнь гораздо легче, чем взрослые.

- Особенностью третьей волны называют достаточно высокую заболеваемость среди детей, конечно, они и раньше болели, но легко, чаще всего бессимптомно. Сейчас каникулы, число контактов между ними вроде бы значительно ниже, чем весной или осенью, тем не менее они болеют часто и тяжело, - сообщают в Республиканской инфекционной больнице.

В регионе с начала пандемии коронавирус зарегистрировали у 4492 несовершеннолетних (8,6% из всех случаев инфицирования). 698 из них понадобилась госпитализация, 14 были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Почти 65% случаев инфицирования (2884) зафиксированы в этом году.

Среди симптомов, которые являются основанием для госпитализации детей, в Минздраве региона назвали повышение температуры, кашель, насморк или заложенность носа, нарушение обоняния или вкуса, появление сыпи на коже и признаки диспепсии. В начале августа замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова сообщала, что в стационарах республики впервые с начала пандемии находятся 100 детей с коронавирусной инфекцией.

Накануне на республиканском августовском совещании по образованию было отмечено, что «коронавирус помолодел» и новый его дельта-штамм поражает детей. И впервые в стационарах региона подключены к аппаратам ИВЛ четверо несовершеннолетних. В то же время санитарно-эпидемиологическая обстановка позволяет начать учебный год в очном формате, в случае ухудшения ситуации могут быть приняты другие решения. Министерству образования поручено обеспечить возможность для ребят с хроническими заболеваниями по желанию родителей в сентябре учиться дистанционно.

Рамиль АХТЯМОВ.