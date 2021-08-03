В Уфе как дома

С 13 по 23 августа в «Уфа-арене» проходит чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров. В течение восьми дней площадку готовили к предстоящим соревнованиям: установили сцену, светодиодные медиаборта и экраны, световое и звуковое оборудование, помост для поединков. В Уфу прибыли президент Объединенного мира борьбы UWW Ненад Лалович и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Их хлебом и солью встречали в столичном аэропорту.

Первые поединки состоялись в дисциплине грэпплинг. В первый день чемпионата российский гимн прозвучал 23 раза. Это значит, что именно такое количество золотых медалей пополнили копилку нашей сборной. А всего за первые два дня наши спортсмены завоевали 39 золотых, 24 серебряных и 23 бронзовых награды.

Аделина и Карина Муразбаевы из Башкортостана оказались лучшими в грэпплинге и грэпплинге-ги. 18-летняя Аделина, выступающая в весовой категории 53 кг, в финале одержала победу над спортсменкой из Казахстана Арузхан Еликбаевой, ее 16-летняя сестра Карина стала победительницей в своей весовой категории 43 кг.

На этом неолимпийские виды спортивной борьбы юниорского чемпионата мира завершились. С 16 по 18 августа пройдут соревнования по вольной борьбе, с 18 по 20 – по женской борьбе, а с 20 по 22 - по греко-римской. В этой дисциплине республику представят Саид-Хусейн Бакаев (63 кг) и Адлан Амриев (87 кг). Так что главные старты еще впереди.

Тем временем к нам прибывают новые участники. Уфа гостеприимно встречает их. Так, в ночь на понедельник прилетела делегация спортсменок из Белоруссии.

В аэропорту девушек встречали с караваем артистки фольклорного ансамбля «Сябры», одетые в белорусские национальные костюмы. Девушкам также предложили отведать печеной картошки, и угощение после утомительного ночного перелета из Минска оказалось кстати.

- Я часто езжу по соревнованиям, по крайней мере так было в доковидный период, и нигде нас так не встречали, как в Уфе. Приятно удивлена, - сказала белоруска Александра Булова.

А уфимский ресторатор Элио Капиэлло пригласил юниорскую сборную Италии по грэпплингу к себе в гости попробовать родную пиццу.

Иван Зароков.