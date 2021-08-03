Ветераны отступать не привыкли

Состоялась отчетно-выборная конференция районной организации ветеранов, где подвели итоги работы с 2015 по 2020 год. О том, что сделано за этот период, и о планах на будущее, мы говорим с председателем Совета Николаем Ярославцевым.

- Расскажите об истории создания организации…

- Мы пионеры среди аналогичных организаций в республике, дата появления - ноябрь 1983 года. Первым председателем совета стал генерал-майор юстиции Александр Андреевич Рябцев. К этому времени в районе уже существовали такие организации на Уфимском НПЗ имени XXII съезда КПСС, созданная в марте 1971 года. За прошедшие годы была выстроена система взаимоотношений Совета с первичными организациями, с ветеранским активом, с государственными и общественными органами. Наши аксакалы Глеб Андреевич Андреев и Ильгизар Гарифович Хайров числятся в числе 27 лучших представителей ветеранского сообщества и руководителей предприятий и организаций. Сегодня в составе совета 31 человек, работают 8 секций, создана комиссия по работе с ветеранами по месту жительства. Правда, за последние два года организация понесла тяжелые потери: ушли из жизни почетный гражданин района Глеб Андреев, ветеран Вооруженных сил России Жорж Стамбулиди и зам. руководителя городского отделения «Боевое братство» Хатип Богданов.

- Как вы сотрудничаете с администрацией района?

- Она оказывает нам большую помощь в организации туристских и экскурсионных поездок, торжественных мероприятий, посвященных памятным датам, подписке на газеты. Ветераны Великой Отечественной войны не остаются без внимания в решении жилищных вопросов, ремонта квартир. В 2018 году Совету было предоставлено помещение для Центра досуга «55+», где созданы 12 кружков и студий, которые посещают около 200 пенсионеров.

Также на наши просьбы откликаются и депутаты горсовета. Мы сотрудничаем с Республиканским и городским советами ветеранов: проводим спартакиады, турслеты, походы.

Совместно с комплексным центром социального обслуживания населения «Феникс» было организовано мероприятие по финансовой грамотности, регулярно проводились шахматно-шашечные турниры, нам оказывалась помощь в подписке газет, в предоставлении транспорта. Но есть и проблемы. Социальный комплекс, к сожалению, лишился своего помещения. В свое время через него проходило до тысячи пенсионеров в год. Был здесь и временный стационар для людей без квартир и «Дедсад», куда приходили бездомные и малоимущие граждане.

- Несмотря на возраст, ветераны принимают активное участие в спортивных мероприятиях.

- Совместно с отделом культуры, молодежной политики и спорта мы проводили фестивали и спартакиады «Ветераны - за здоровый образ жизни! Весенние старты и Летние старты», масленичные игры, турслеты, организовывались двух- и трехдневные походы выходного дня по рекам, горам и пещерам в республике и соседних регионах. Особенно запомнились экскурсии по святым местам и горнолыжным комплексам республики, Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. В феврале 2017 года группа пенсионеров в честь 65-летия образования района водрузила флаги на вершине «Уфа» горного хребта Караташ на высоте 999,9 метра. Активное участие мы принимаем и в мероприятиях, проводимых Башкирским республиканским и городским советами ветеранов.

- Патриотическое воспитание – самое важное из направлений деятельности совета.

- Хорошо организована эта работа комиссией под руководством Сергея Михайловича Черепанова. Здесь и конкурсы песни и строевой подготовки, и организация военных сборов среди допризывников на базе оздоровительного лагеря «Росинка» и воинской части в Алкино, организация почетного караула школьников 9 Мая у памятников и мемориалов и другие мероприятия.

Ежегодно за лучшую работу по патриотическому и нравственному воспитанию школьников вручается переходящий Кубок имени Героя Советского Союза С.Х. Бикеева. Важную роль играют 42 районных музея. Центральное место среди них принадлежит Республиканскому музею Боевой Славы. Активно работает с молодежью и городское отделение «Боевое братство», ему помогают участник Великой Отечественной войны Ильгизар Хайров, кавалер двух орденов Красного Знамени Марат Халиков и руководитель православного военно-патриотического клуба «Александр Невский» Виктор Иванов.

- Из-за пандемии от многих мероприятий к 75-летию Победы пришлось отказаться, но ветераны не привыкли отступать…

- Мы успели организовать в 2020 году их походы на 75 км вокруг Уфы на лыжах, велосипедах и байдарках. В честь юбилея Победы совет изготовил стенд 12 Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы 3-х степеней, которые жили и работали в нашем районе.

Ветераны принимали активное участие в посадках деревьев. Так, в честь 75-летия Великой Победы мы участвовали в закладке аллеи Героя Советского Союза С.Х. Бикеева на территории школы № 116. Лично я принял участие в Международной акции «Сад Памяти», которая проводилась как живой памятник к 75-летию Победы, и по всему миру было высажено 27 млн деревьев в память о 27 млн человек, погибших в годы ВОВ. Я посадил саженец сосны у себя в саду.

Район стал вторым во Всероссийском конкурсе «Растим патриотов России» в 2015 году, а в республиканском - регулярно занимаем первые места. По инициативе советов ветеранов района и Новых Черкассов в поселке установлен памятник землякам-фронтовикам. Теперь появилась возможность 22 июня организовывать митинги и возложения цветов совместно с жителями поселков в парке Победы, поселках С. Турбаслы, Н. Черкассы и Тимашево по единому маршруту. В следующем году исполняется 100 лет со дня рождения легендарного летчика Мусы Гареева. Мы готовимся к этому событию. Очень надеемся, что наши предложения по благоустройству аллеи имени М. Гареева будут реализованы.

Светлана ЯНОВА.