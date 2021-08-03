Равнение – на «Дорожника»!

Парковая улица в районе долгое время заставляла понервничать автолюбителей. Многочисленные неровности, выбоины и ямы, поперечные трещины. Регулярные «заплатки» ямочного ремонта ситуацию не спасали. А бортовые камни почти напрочь разрушились.

Поэтому в списке «Безопасных и качественных автомобильных дорог» улица значилась первой. Однако предстоял

огромный фронт работ. Помимо замены дорожного покрытия необходимо было переустройство коммуникаций, модернизация наружного освещения, оборудование новых парковочных мест. Вопрос с недостатком мест для парковок здесь стоял остро, так как здесь свои машины оставляют посетители медицинской клиники. В связи с этим происходит сужение проезжей части, что, в свою очередь, осложняет качественную очистку улицы от снега в зимний период из-за припаркованных на обочинах дорог автомобилей.

Капремонт обсуждался на встречах с жителями близлежащих домов, где рассматривались даже детали – от ширины тротуаров и используемого материала при установке бордюров до возможности установки «лежачих полицейских» на проезжей части и замены деревьев при обустройстве парковки. Все высказывались за сохранность зеленых насаждений.

Согласно заключенному муниципальному контракту срок завершения работ был установлен 29 октября. Но подрядная организация порадовала: дни стояли жаркие, без дождей, поэтому удалось завершить ремонт задолго до назначенного срока.

Отремонтировала участок протяженностью 0,516 км с применением новых технологий. В частности, при устройстве основания покрытия использовался холодный ресайклинг. Его суть заключается в измельчении и перемешивании существующего асфальтобетонного покрытия и слоя нижележащего материала с добавлением связующих материалов. В результате получается прочное однородное основание, на которое позже укладывается новое покрытие. По этой технологии по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ранее ремонтировали Бирский тракт и улицу Сипайловскую.

- Капитальный ремонт Парковой позволит существенно улучшить прочность дорожной одежды, ровность и шероховатость покрытия, удобство и безопасность дорожного движения, – пояснил главный инженер подрядной организации ООО «Дорожник» Максим Ульянов.

Иван ЗАРОКОВ.