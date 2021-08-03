На старт, внимание, марш!

Парк «Волна» в субботу стал местом концентрации самых бодрых и активных жителей района, которые пришли продемонстрировать свои способности: в Затоне организовали спортивный фестиваль, посвященный Всероссийскому дню физкультурника.

На мероприятие собирались семьями: младшие – участвовать, старшие в основном – болеть. У входа в парк протянулся целый ряд школьных парт – место интеллектуального сражения шахматистов, которые пробуют свои силы в формате сеанса одновременной игры.

Со сцены прозвучала поздравительная речь главы администрации района Олега Котова, состоялось награждение – учителей физкультуры, тренеров, инструкторов. Когда еще встретишь главу администрации в джинсах и кроссовках, а спортивных наставниц при параде - в платье, с цветами?

Состязания невозможны без разминки. Для всех пришедших провели массовую зарядку, махи и наклоны делали и руководители школ, и сотрудники администрации района. Затем на сцене начался концерт, а участники отправились на старты и корреспондент «УВ» вместе с ними.

На площадке гиревого спорта юноши с легкостью подкидывали по два 16-килограммовых снаряда.

- Почти год занимаюсь в ОМК «Алые паруса», тренируюсь 4 раза в неделю по 2-3 часа, но дома гири нет. А зачем? Мне и на тренировке нагрузки хватает, - рассказал один из участников, 16-летний Ярослав Бабаев, с первой попытки поднявший 20 раз две пудовые гири.

Тренер по кикбоксингу Дмитрий Сапегин внимательно наблюдает за ходом соревнований:

- Любое спортивное мероприятие для нас праздник! Мне кажется, последние 2-3 года здоровый образ жизни вошел уже не в моду, а в обиход. Все больше ребят приходят в спорт, а тренеры стараются не только улучшить их физическую форму, но и воспитать настоящих мужчин. В нашу секцию приходят ребята с 7 лет, и я стараюсь подготовить их к армии. К 12 годам они уже показывают достойные результаты. Выигрывают всероссийские турниры, чемпионаты республики.

Рядом сдают нормы ГТО. Отжимания и прыжки в длину интересуют не только взрослых. В попытке отжаться 5-летний спортсмен приподнялся на руках и лег на контактную платформу... животом. Силенок маловато. А вокруг озера уже стартовал легкоатлетический забег. Первой на финиш пришла ученица 8 «Г» класса школы №128Ангелина Галиаскарова. Она уже более 5 лет занимается легкой атлетикой, а вот кубок на соревнованиях получила впервые. 13-летний скромняга из школы №25 Арсен Ганеев – участник забега среди юношей. Семь лет профессионально занимается футболом, ему не лень из Нижегородки 5 раз в неделю ездить на тренировки в Черниковку, еще и учиться успевает на «4» и «5»!

В тени деревьев тренируются ребята и девчонки, вооруженные мечами и щитами.

- 10 отжиманий в снаряжении за запрещенный прием: бой окончен, а ты продолжаешь бить соперника! - раздается строгий голос тренера Андрея Трубникова.

- Это рыцарский вид спорта - современный мечевой бой, - поясняет он уже мне.

Помимо СМБ Андрей Ильясович ведет занятия по артистическому фехтованию. «Такие мероприятия, как сегодня, важны для молодежи. Хотя уверен, что любовь к спорту и здоровому образу жизни передается прежде всего от родителей. В нашей семье именно так», - резюмирует он.

За два часа я успела побывать на финале состязаний по перетягиванию каната и стритболу. Время в компании людей, увлеченных спортом, пролетели незаметно. Вот и награждение: кубки и медали нашли своих обладателей, а жители района снова доказали, что спорт - это не только красиво, но и очень полезно.

Надежда ГАББАСОВА.

Фото автора.