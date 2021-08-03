Привет из железного века

- Куда ни кинь взгляд, место? достойное внимания! – как-то в разговоре заметил известный историк Анатолий Чечуха об Уфе. И в самом деле, столица – кладезь неисследованного, достойного внимания. С таким постулатом совсем не собираются спорить археологи БГПУ им.Акмуллы.

С середины июля коллектив лаборатории Методологии и методов гуманитарных исследований под руководством к.и.н. Т.А.Леоновой, к.и.н. И.А.Шутелевой и к.и.н. Н.Б.Щербакова проводит работы в зоне строительства транспортной развязки, соединяющей улицы Заки Валиди и Сочинскую, а также в микрорайоне Глумилино, на месте постройки нового жилого комплекса. К археологическим исследованиям привлекаются студенты. Необходимо отметить, что эти изыскания позволяют не только расширить научный кругозор, но и выполнить нормы ФЗ№73 по защите культурного наследия.

Место, где проходит реконструкция транспортной развязки, строительство нового моста через Белую, активно заселялось людьми еще в древности. Это территория, откуда и начала развиваться историческая Уфа. Здесь располагаются несколько древних памятников археологии, которые затрагиваются строительством. На сегодняшний день учение БГПУ исследовали площадь более 240 квадратных метров, которые представили богатый археологический материал. Были обнаружены фрагменты древней посуды – керамика, изделия из кости, в том числе и заготовки для костяных стрел, изделия из рога, каменные орудия. Также были найдены и остатки бытовых изделий XVI-начала XX веков – русская сероглиняная керамика, фрагменты фарфора XIX века, пуля от винтовки Бердана образца 1870 года, а также монеты XIX и XX веков.

В микрорайоне Глумилино исследуется селище, которое содержит материал раннего железного века и эпохи Средневековья. На сегодняшний день исследовано уже около 500 квадратных метров. Обнаружен каменный, керамический и костяной инвентарь.

На объектах работы будут продолжены как в «поле», так и в камеральных условиях до декабря 2021 года.

Иван ЗАРОКОВ.