Помним твой подвиг, Руслан

25 лет прошло, как выпускник школы №74 имени Георгия Мушникова Руслан Гильфанов геройски погиб на Северном Кавказе.

Юные мушниковцы во главе с руководителем школьного Музея боевой славы посадили цветы у памятной плиты, которая расположена доме № 40 по улице Транспортной.

Руслан проходил службу в Оренбургской области механиком-водителем танка. В декабре 1995 года в составе своего подразделения он был направлен в Чеченскую Республику. А в августе 1996 года Руслан Гильфанов в составе группировки российских войск выполнял боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. В центре населенного пункта колонна боевой техники попала под перекрестный огонь противника, танк Руслана был подбит прямым попаданием из гранатомета. Он помог двум своим боевым товарищам выбраться из горящего танка, но его самого настигла пуля снайпера. Ему оставалось до окончания службы совсем немного, и накануне он писал в письме матери: «Алла бирса, я приеду».

За свой подвиг Руслан посмертно награжден орденом Мужества. В память о солдате состоялся митинг. Пронзительно под солнечным летним небом звучала мелодия скрипки и стихи. Юные мушниковцы чтят память своих героев, равняются на них…

В мероприятии принял участие начальник Управления гражданской защиты Альберт Маратович Юмагулов. Он сам участник войны на Северном Кавказе и знает, сколько замечательных ребят, у которых было будущее, которых ждали дома близкие, погибло в этой «горячей точке».

Вот и у двадцатилетнего Руслана впереди была целая жизнь. Он родился в августе 1976 года, рос обычным мальчуганом, ходил в школу №74, и после ее окончания продолжил обучение в профессионально-техническом училище № 52. Трудовую деятельность начал на ПАО «ОДК-УМПО» слесарем механосборочных работ. Оттуда и был призван для службы в вооруженных силах. А время было непростое, тревожное -

на Северном Кавказе разгорался военный конфликт… Руслана Гильфанова тепло вспоминают родственники и друзья, соседи и школьные товарищи. А пока жива память – жив подвиг героя.

Виктория ИВАНОВА.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

На фото: Возле дома Руслана прошел памятный митинг.