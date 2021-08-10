Лилии, туи и бегонии

Подвены итоги городского конкурса на лучший балкон и лучшую дворовую клумбу.

Конкурс проводится Управлением жилищного хозяйства уже 11 лет подряд. В этом году в нем приняли участие более 80 уфимцев. И это рекорд, хотя для города-миллионника цифра, конечно, небольшая. Как говорят сами участники, их единицы, но, чтобы преобразить целый двор, бывает достаточно одного активного жителя.

Поздравляя цветоводов, первый заместитель директора МБУ УЖХ города Уфы Раис Юмадилов отметил, что организаторы рады видеть среди победителей как знакомых, так и тех, кто принимает участие в конкурсе впервые. Комиссия объехала все дома, откуда поступили заявки, и определила лучшие работы. Критерии отбора: оригинальность и красочность оформления, применение декоративных элементов и креативный подход; многообразие цветов и растений, а также их использование с различным периодом цветения.

Так, в номинации «А из нашего окна чудо-клумба видна» победителем стала жительница дома по улице Степана Злобина, 7 Галина Фадеева.

- Сюда переехали в 1987 году, были одними из первых жильцов. С 2008 года начала обустраивать цветник, хотя идею вынашивала долго. Когда жили на проспекте Октября, там тоже цветы разводила, - рассказывает Галина Петровна.

Она много лет работала в сфере образования, а также экономистом на предприятии «Башглавснаб». Занятие цветоводством начала отнюдь не от праздности: вместе с помощниками проделала огромную работу, прежде чем заброшенные газоны стали цветущими клумбами. Приходилось привозить землю машинами, укреплять края оврага. Так, благодаря ее усилиям вместо пустыря с мусором разрослись пионы, рододендроны, гортензии, бегонии.

- В августе большинство уже отцвели. Есть и многолетники, поэтому каждый год еще рассаду сажаю. Но их постоянно выкапывают, особенно бегонии, приходится покупать в «Цветах Башкирии», - сетует Галина Петровна.

К сожалению, цветоводу часто приходится иметь дело с вандалами: воруют с клумбы, вытаптывают, а порой и просто ломают.

- На выступ дома устанавливаю 10 ящиков с фиалками. Они цвели и благоухали, все ходили и любовались. В этом году только четыре ящика - здоровье подводит. Но их ночью испортили, земля просыпалась. Вьюны пустила на фонарный столб, но и их ободрали, - говорит Галина Петровна.

Самое тяжелое в уходе за цветами – регулярный полив, особенно в нынешнее жаркое лето. Раньше даже приходилось покупать шланг и протягивать его со своей квартиры.

- За победу в конкурсе подарили тую. Огромное спасибо организаторам. У меня уже растет одна, посажу новую на той же линии, чтобы красиво смотрелось. Хвойные хорошо оттеняют цветы, - объясняет пенсионерка, как заправский ландшафтный дизайнер.

- Какие ваши любимые цветы?

- Лилии. Они у меня огромные, как чайники.

По словам Галины Петровны, нужно любить все живое и правильно ухаживать за растениями, чтобы те отдавали сторицей.

- Регулярно удобряю, подкармливаю цветы, привожу землю. Я люблю их, они меня тоже, - делится цветовод. - Необходимо также постоянно убирать подсохшие веточки, пропалывать сорняки, а вот химией не пользуюсь.

Начинающим садоводам горожанка советует: цветы для палисадника в черте города нужно выбирать по нескольким критериям. Во-первых, они должны быть безопасными для окружающих людей. Не нужно сажать колючих, обязательно разведать заранее, аллергенный ли цветок. Ну и конечно, растения должны дружить между собой и сочетаться по внешнему виду, чтобы палисадник был ярким и красивым, а главное, гармоничным.

Альфия ИБРАГИМОВА.