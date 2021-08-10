«Бессмертный полк» Зои Шамаровой

В этом году нашей героине исполнилось 87, но свои детские годы, которые пришлись на Великую Отечественную войну, она помнит, словно это было вчера.

Зоя Шамарова родилась в Благовещенске в многодетной семье, предпоследнюю среди 11.

- Я хорошо помню тот день, когда объявили войну, - говорит Зоя Ивановна. – С лиц взрослых как будто стерли улыбки, во взглядах чувствовалась тревога. Отца Ивана Кузьмича Боброва, работавшего почтальоном, на фронт не взяли по возрасту. Мама Анна Васильевна стала собирать в дорогу старших братьев Анатолия и Николая. На войну провожали целыми семьями и улицами.

Один из братьев – Михаил – уже служил в действующей армии под Кокчетавом. В феврале 1942-го лейтенанта Боброва перебросили под Москву (как он писал в одном из своих последних писем - «под столицу»), где через месяц он пропал без вести.

Двум другим повезло. Анатолий служил под Хабаровском и впоследствии участвовал в войне с Японией. Николая, по специальности авиамеханика, направили в Челябинск, где он вместе с сослуживцами ремонтировал самолеты, прилетавшие с фронта порою «на одном крыле».

Оставшимся в тылу было не легче.

- Помню постоянное чувство голода, - рассказывает Зоя Ивановна. – Мы, ребятишки, собирали на полях мерзлую картошку, а колхозный бригадир верхом на лошади гонял нас. Ели все, что растет, мама пекла на мякине лепешки. Фронту помогали взрослые и дети: вязали варежки, рукавицы и носки. Уже со 2 класса началась военная подготовка: учились собирать и разбирать винтовки и пулеметы, и нас даже вывозили на стрельбища в танковые и пехотные резервные военные части, которые базировались рядом с Благовещенском.

День Победы Зое Ивановне запомнился тем, что всех учащихся отпустили из школы на три дня. Дети с флагами и цветами встречали возвращающихся фронтовиков на причале Белой и Колхозном рынке, куда они прибывали машинами и пароходами.

После окончания 10 классов в Благовещенске Зоя решила поступать в Октябрьский нефтяной техникум, но неожиданно его здание сгорело. Пришлось подать документы в другой, в Бугуруслане, на отделение «промышленное и гражданское строительство». По окончании работала мастером (строила бараки для рабочей молодежи), а затем устроилась на НПЗ имени XXII съезда (ныне - филиал АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»), с которым связана вся ее трудовая биография. Вплоть до выхода на заслуженный отдых Зоя Ивановна проработала здесь техником-строителем в конструкторском бюро.

С будущим мужем познакомилась в 1957 году в вахтовом автобусе:

- Я ехала и читала книгу «Человек-амфибия» Александра Беляева. Володя предложил встретиться на танцах в заводском клубе, который тогда располагался в подвале дома № 9 по улице Космонавтов. И попросил принести с собой книгу: он очень любил фантастику. Так и завязалась наша любовь на всю оставшуюся жизнь.

Владимир Иванович Шамаров работал машинистом в цехе очистных сооружений, а потом - начальником отдела кадров. Его не стало в 2001 году. Супруги воспитали двух сыновей Михаила - (названного в честь пропавшего без вести брата) и Евгения. У Зои Ивановны три внучки и четыре правнука.

Евгений Владимирович продолжил династию, он тоже трудится на «Уфанефтехиме» в транспортном цехе, на заводе работает и его супруга Эльвира.

Зоя Ивановна после выхода на пенсию трудилась в совете ветеранов. Несмотря на возраст, она каждый год участвует в акции «Бессмертный полк».

- Молодежь должна знать, какой ценой нам досталась Победа. Даже мы, дети, хлебнули горя. Поэтому считаю справедливым, что в нашей республике детям войны присвоили особый статус, - говорит она.

Саша БЕЛОВА.