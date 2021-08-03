На железнодорожный вокзал впервые прибыл «Поезд Победы» - передвижная выставка о Великой Отечественной войне. В течение трех дней уфимцы могли воочию увидеть первую в мире интерактивную экспозицию, расположенную в движущемся составе. Авторы практически создали «машину времени», которая переносит посетителей в те страшные годы, в поезд, несущийся по дорогам войны.

Путь №8, девять вагонов, кондукторы билетов не проверяют, вход бесплатный (но нужна была регистрация на официальном сайте). А уже после первой экскурсии стало ясно, что выставку ждет аншлаг.

В первом вагоне еще ничего не предвещает беды - мирная, беззаботная поездка в плацкартном вагоне довоенного времени. Семь отделений и два багажных отсека. В окнах – солнечное раннее июньское утро 1941 года, пассажиры торопятся занять места. Мы тоже проходим по вагону... Здесь интеллигентный инженер, шумная компания военных, мама, заплетающая дочке косички, дедушка-рыбак, дающий наставления внуку... А дальше - первые бомбардировки, грохот разрывающихся снарядов, потрясение ни о чем не подозревающей молодой семьи. Затем будет и эвакуация, и мобилизация на фронт, и бой в окопе, свист пуль над головой, фашистский плен, госпиталь и концлагерь, лай немецких овчарок… Будет и трудное возвращение домой.

- Именно за эту правду о войне, которую мы рассказываем их детям, благодарят со слезами на глазах взрослые посетители выставки, – рассказывает администратор «Поезда Победы» Регина Ишмуллина. – Поезд уже проехал около 60 городов, и его посетили почти 160 тысяч человек. В среднем за день приходит около тысячи человек. Возможно, в Уфе их будет даже больше, потому что с момента приезда мы видим, какой большой интерес вызвала выставка. Наши посетители немногословны, ведь экспозиция – полное погружение в то тяжелое время, и это отличается от кино, от книг, ты как будто сам побывал там. Видеохроники, которые показывают в поезде, – оригинальные видеозаписи. В виртуальных очках можно наблюдать большие батальные сцены. Для каждого вагона написана своя «озвучка».

– Любое соприкосновение с воспоминаниями о войне – это всегда самые яркие эмоции, – говорит посетитель выставки, ведущий Денис Ганиев. – Вагон с пробитой крышей, ободранная обувь… Я не могу представить, как наши солдаты пережили эти четыре года. Такие проекты нам жизненно необходимы!

Проект экспозиции был задуман и реализован к 75-летию Великой Победы творческой мастерской «Невский баталист» (руководитель Дмитрий Поштаренко), специализирующейся на создании декораций военной тематики для кино- и телепроизводства. Оформление видео и звуком сделала медиагруппа «Красный квадрат». Для полного погружения в историю войны организаторы не ограничились аудиогидом и подлинными предметами интерьера, в экспозиции задействованы более 50 проекторов, 18 видеостен, дюжина мультимедийных тач-столов и 150 полноразмерных фигур людей. Одной из сложностей было вместить в размеры вагона – 17 на 3 метра – большое количество не просто фигур, а сюжетных композиций.

Вся экспозиция связана единым сюжетом. Художественный аудиорассказ идет от лица женщины-железнодорожника Лидии. Рассказ основан на воспоминаниях Елены Чухнюк - машиниста паровозной колонны, водившей поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта.

2021 год в России объявлен Годом науки и технологий, поэтому авторы дополнили выставку научными открытиями и достижениями советских ученых, которые внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Иван ЗАРОКОВ.

Корзинка:

Проект профинансирован Минобрнауки РФ под патронажем Аппарата президента РФ и компанией «РЖД», предоставившей поезд. Работу выставки по звуку и свету обеспечивают «Волонтеры Победы».