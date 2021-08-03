В формате семейной клиники

Детская стоматологическая поликлиника №7 отмечена премией правительства республики в области качества.

«Седьмая» – крупнейшая детская стоматология в республике. Здесь обслуживается более 61 тысячи детей трех районов: Орджоникидзевского, Октябрьского и Калининского.

- Наш коллектив всего за несколько лет реализовал новую медико-экономическую формулу развития государственной стоматологической клиники в регионе. Для достижения высокого качества услуг по программе государственных гарантий нами разработана и внедрена собственная программа по созданию адаптивной среды для детей на стоматологическом приеме, - говорит главный врач Руслан Галеев. - По результатам трехлетней работы в новом формате, наши дети стали значительно легче адаптироваться к предстоящему лечению зубов, само лечение стало высококачественным, перестали выпадать пломбы, установленные ребенку в неспокойной обстановке, а значит, маленькие пациенты практически перестали приходить к нам для повторного лечения одного и того же зуба. Так мы получили двойной положительный медико-экономический эффект от нашего внедрения.

Высвободившееся рабочее время медперсонала и мощности поликлиники были направлены на открытие кабинетов для родителей с приемлемой стоимостью услуг. Такой подход стал популярным среди горожан, ведь теперь мамы и папы могут одновременно заняться лечением своих зубов и своего ребенка.

За счет собственных средств поликлиника провела ремонт, обновила многое оборудование, а маленькие пациенты забыли, что значит плакать при посещении стоматолога.

Интерьер разрабатывался совместно с коллективом. Хирургия оформлена в апельсиновых цветах, терапия – в черничных тонах. Холлы и коридоры оформлены «живыми» буквами для самых маленьких, настенные интеллектуальные игры, лабиринты, крестики-нолики для тех, кто постарше. В некоторых отделениях даже установили игровые планшеты. Преобразования во многом коснулись и внутренних рабочих и лечебных процессов. Например, была разработана и уже неоднократно дополнялась памятка типовых фраз и действий при работе с детьми: приветствие ребенка на уровне глаз, скрытая передача острого инструмента, исключение из лексикона врача фраз «не больно», «потерпи» и многое другое.

Для родителей разработали памятки и рекомендации, чего не нужно делать перед приемом у стоматолога. Например, не стоит перед визитом к врачу, назначенному на пятницу, начинать с начала недели говорить об этом с ребенком и тем более обещать немаленькие подарки за это. Снятие психологической напряженности привело к тому, что время, отведенное на прием, уже не тратится на уговоры, а используется для качественного лечения.

Также среди достижений поликлиники - прохождение сертификации по международным стандартам качества ISO 9001:2015. Внутренние и внешние аудиты, разработанные специальные операционные процедуры – все это позволило сделать поликлинику более удобной для маленьких пациентов и их родителей.

В прошлом году 7-я приняла участие в проекте «Новая модель медицинской организации» и заняла третье место.

Интересно, что все перемены осуществлены за счет внутренней реструктуризации, финансового перераспределения ресурсов и разумной экономии - без бюджетных ассигнований.

- Установили минимальные цены, чтобы найти своих пациентов на фоне высокой конкуренции взрослых стоматологических клиник, которые находятся поблизости, - продолжает Руслан Валерьевич. - После внедрения нового проекта у нас появились дополнительные возможности проводить ремонты и преобразования. Таким образом, семейная стоматологическая клиника – это новый экономически проверенный формат работы государственной стоматологии будущего.

7-я - единственная в городе детская стоматология с

круглосуточным кабинетом неотложной помощи. Порой в праздники и выходные дни с острой болью и травмами сюда обращаются до 100 детей в сутки. Еще одно важное направление работы поликлиники – лечение детей с ограниченными возможностями здоровья.

Иван ЗАРОКОВ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.