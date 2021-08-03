Прививочная на «колесах»

Теперь иммунизация от коронавируса стала намного доступнее, – говорят уфимцы. В Ленинском районе продолжает работу мобильный пункт вакцинации.

На часах только 9.45, медперсонал приводит в порядок рабочее место, готовясь к началу трудового дня, а за дверями уже стоят люди. Это пациенты передвижного пункта, который на несколько дней «спустил якорь» в парке «Волна». Несколько минут томительного ожидания, и пришедшего первым приглашают пройти внутрь.

– Я не хочу болеть, – уже с порога заявляет женщина пожилых лет.

– А как вы себя чувствуете? – интересуется в ответ врач 9-й городской больницы Раян Рысбаев и приступает к допрививочному осмотру с измерением температуры, давления, сатурации, затем просит заполнить анкету и информированное согласие.

– Все эти процедуры обязательные. Если при обследовании выявляются противопоказания, пациент направляется в поликлинику для получения разрешения на иммунизацию. К примеру, вчера к нам пришел мужчина с давлением 170, ему рекомендовали обратиться к участковому терапевту, женщине с сахаром 17 ммоль/л – эндокринологу, – поясняет доктор.

Максимально повысить доступность вакцинации и разгрузить учреждения здравоохранения – главное, для чего создаются передвижные прививочные кабинеты. Условия приближены к поликлиническим: есть специально оборудованные помещения для приема пациентов и асептическая зона, растворы для внутримышечного введения хранятся в морозильной камере. Используется двухкомпонентный препарат «Гам-КОВИД-Вак», известный также как «Спутник V». Одни приходят сюда за первым уколом, другие за вторым. Притом как прикрепленные к 9-й городской больнице, и жители Сипайлово, Центра, ближайших поселков. Так, только за первые два дня благодаря мобильному пункту число вакцинированных жителей увеличилось более чем на 60 человек.

– Сначала заглянула в поликлинику, там народу как обычно много, затем решила прийти сюда, на все ушло не более 15 минут.

– Мы собираемся в путешествие, лучше перестраховаться.

– Моя работа связана с перевозкой людей...

– Свекровь тяжело перенесла осложнения коронавируса, не хотелось бы так же попасть в реанимацию, – делятся мнениями

жители.

Я сделал две дозы «Спутник V» в июне. Состояние организма стабильное. И вас призываю, – обратился к жителям в соцсетях глава администрации района. Как ранее сообщал Олег Котов, он вместе с супругой вакцинировался в прививочном кабинете поликлиники № 44. После укола самочувствие и температура тела остались в норме.

Люди осознают, что прививка поможет избежать серьезного течения болезни. Узнают через соседей, идут семьями, невзирая на возраст. Сегодня были пациенты 40 года рождения, 41, 49, 84, 68, 74..., осложнений после прививки ни у кого нет, некоторые жаловались на боль в месте введения инъекции, – рассказывает Раян Рафикович.

Корзинка: 30 июля мобильный пункт поменял дислокацию на поселок 8 Марта.

Прием ведется по адресу с 10.00 до 20.00 без предварительной записи, при предъявлении паспорта, СНИЛС и полиса ОМС. Пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции можно и в поликлиниках, торговых центрах, Конгресс-холле «Торатау», и других мобильных пунктах. Запись доступна через портал Госуслуг, мобильное приложение «К врачу» или на республиканском сайте Доктор РБ, по единому телефону Колл-центра – 122, а также в Ситуационном антиковидном центре (8-347- 218-19-19).

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото пресс-службы администрации района