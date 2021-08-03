По просьбе девочки и президента

Какие виды спорта нам важны? Фехтование, хоккей, футбол – скажут большинство уфимцев и будут правы. Но и у гимнастики республики тоже есть славное прошлое и, похоже, хорошие перспективы, ведь для ее представителей строят масштабный центр.

Географически он располагается на пересечении улиц Рабкоров и Авроры, но по сути находится в зеленой зоне. На площадке, окруженной деревьями, за год вырос целый дворец, который обрел почти законченный вид.

Основные работы идут внутри здания: строители занимаются внутренней отделкой, ведут электромонтажные работы. Техника задействована для благоустройства территории.

- Сейчас здесь работают с 8 утра до 8 вечера без выходных 146 человек, 8 единиц техники, - рассказал руководитель проекта ООО «Дортрансстрой» Тимур Гиндуллин. - Идут отделочные работы, прокладка наружных сетей. Внешний вид здания приводится в соответствие с проектом, параллельно идет благоустройство территории, асфальтируются подъездные пути.

Уникальность Центра спортивной гимнастики, площадь которого составляет более 8,5 тысяч «квадратов», заключается в том, что в нем предусмотрен гостиничный блок, специализированный гимнастический зал с трибунами на 500 мест, тренировочный зал с поролоновой ямой и зал хореографии, трансформируемый в конференц-зал. Также здесь откроются медицинские помещения с процедурной, кабинетом врача, допинг-контролем, комфортабельные душевые, раздевалки, гардеробная для специализированного гимнастического зала. Пропускная способность центра составит 165 человек в смену во время соревнований, 140 человек — в обычном режиме.

- Здорово, что все это поддерживается на таком высоком уровне, здорово наблюдать процесс от просьбы маленькой девочки президенту до поручения главе Башкирии, — сказала вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Светлана Хоркина во время своего визита в прошлом году.

На открытие Центра спортивной гимнастики, который поручил построить президент России Владимир Путин после просьбы юной гимнастки из Башкирии Дарьи Крутько, она пообещала приехать одной из первых.

Спортивный комплекс возводится в рамках реализации Республиканской адресной инвестиционной программы с учетом софинансирования по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». На строительство из федерального бюджета выделено 450 млн рублей, из республиканского — 329,9 млн рублей. Как отмечают подрядчики, 80 процентов строительных материалов - башкирского производства. Так, бетон и кирпич производят в Уфе, минераловатные плиты привезли из Учалов, шумоизолирующее наполнение потолков - из Кумертау, а окна - из Салавата.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Корзинка:

В Башкортостане спортивной гимнастикой занимается более 500 человек, художественной –1300. В 1947-м уфимские гимнастки участвовали во Всесоюзном параде физкультурников в Москве.