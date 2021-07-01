Прививка с доставкой… в сад

- Не смогла сделатьпрививку в поликлинике, так она приехала ко мне в сад, - радуется Гиля Рауфовна Хамитова. –.

Пенсионерке и ее сотоварищам повезло: передвижной пункт

вакцинации побывал в СНТ №10 «Пчелка».

- Муж привился двумя компонентами у себя на предприятии, - рассказывает она, - а у меня возможности не было: урожай от жары погибает.

О том, что вакцинация сегодня – это необходимость знает каждый, поскольку она защищает от повторного заражения и вырабатывает иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Чтобы организовать жителям шаговую доступность и тем самым сберечь их время, для владельцев садов, дач и огородов начал работать передвижной мобильный пункт.

Прививочный пункт принимает всех желающих, независимо от места жительства. Для этого не нужна предварительная запись, а только документ, удостоверяющий личность.

Марьям Фаттыхова тоже решила вакцинироваться. Дочь и внук с женой уже привились. Надо не отставать.

- Удобно, что вакцинация была организована рядом с садами, - считает она.

Сергей Александрович Желтов пришел со всей семьей.

- Многие мои знакомые переболели короной, некоторые очень тяжело, - рассказал он, - не хочу подвергать риску здоровье свое и родных. Верю, что вакцина поможет. Каждый год делал привику от гриппа и ни разу им не заразился.

Его супруга Татьяна Михайловна с ним согласна:

- Дочь привилась на работе. Сейчас прививку сделает и сын. Надеемся, что наша семья теперь будет в безопасности. Фариту Нуриевичу Миргалееву недавно исполнилось 80 лет. Он полон сил и настроен позитивно.

- Я по примеру нашего президента делаю привику, - говорит он. - Хочу оставаться здоровым.

Перед прививкой жители проконсультировались с терапевтом и задали интересующие вопросы, заполнив анкету здоровья.

Вакцинацию провели врачи Городской клинической больницы №8. Через 21 день садоводы снова будут ждать передвижной мобильный пункт, чтобы сделать второй компонент прививки.

Лиана МУСТАФИНА.