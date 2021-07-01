Общение с малышами это – праздник

Коллектив детсада №28 стал лучшим на городском смотре-конкурсе

«Детский сад – территория здоровья», проявив креативность в благоустройстве игровых площадок.

И вот, словно по мановению волшебной палочки, двор детского сада превратился в островок детства. Он включал в себя несколько тематических зон. На театральной площадке воспитатели побаловали малышей сценическими номерами. Игрушечная метеостанция удивила гостей уникальными песочными часами, реагирующими на солнце. В уголке правил дорожного движения маленьких водителей и пешеходов ждали машины со светофорами, а на космической площадке можно было если и не взлететь, то изучить расположение планет. А самые активные успели посоревноваться в различных видах спорта.

Изюминкой оформления стали макеты сказочных персонажей, которые перекликались с общей тематикой.

- Работали дружно, слаженно, с увлечением, - поделилась заведующая детским садом №28 Наталья Имамова. – Было много хороших идей, воплотили самые лучшие.

За плечами Натальи Валерьевны 18 лет педагогического стажа, а она до сих пор помнит свой первый рабочий день с малышами. Ведь поначалу была учителем башкирского языка, а потом поняла, что хочет работать в детском саду.

- Для меня общение с малышами - настоящий праздник. Несмотря на загруженность, все-таки стараюсь выкроить часок и начать свой рабочий день с занятий с детьми, - призналась она.

Иван ЗАРОКОВ

корзинка

В числе перспективных идей детского сада №28 – появление инновационных площадок и расширение уголка ПДД.