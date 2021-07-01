Семиклассница уфимской гимназии №91 Елизавета Апокина – финалистка Всероссийского конкурса «Большая перемена» (для 5-7 классов). В числе 13 школьников от Республики Башкортостан она побывала в Международном детском центре «Артек», о поездке мечтала несколько лет.

Про «Большую перемену» Лиза узнала в прошлом году, когда ее старший брат участвовал в дистанционных этапах соревнования. Старт конкурса для 5-7 классов весной этого года она восприняла с большим азартом: в условиях состязаний сразу звучало волшебное слово «Артек», но тогда еще она не связывала его с реальностью. Записала видеовизитку, прошла тесты на этапе знакомства и получила доступ к интернет-игре. Лиза говорит, что этот этап конкурса был по-настоящему увлекательным, поэтому новые задания ждала с нетерпением. Интересно, что примерно в это же время ее самостоятельная заявка в «Артек», которую она отправляла в начале мая, была отклонена региональным оператором: похвальные листы, грамоты за победы в олимпиадах и за призовые места в международных и всероссийских конкурсах не стали учитываться из-за неверного распределения по категориям при заполнении формы… И тогда в «Большой перемене» она увидела последний шанс в этом сезоне попасть в «Артек».

Выбор вызова «Твори», по которому Елизавета выполняла задания, был связан с ее активной внешкольной деятельностью: фортепиано, танцы, вокал. За выполнение творческих заданий она набрала максимальное количество баллов. Собеседование, потом томительное ожидание результатов – и путь к мечте открыт!

Финал состоялся уже в «Артеке», где Елизавета с командой работала над проектом по вызову «Создавай новое». И самым увлекательным в этом, по словам девочки, было создание макета школы будущего, хотя утверждает, что в конкурсе интересным было все! Общение с детьми из разных регионов вдохновляет ее на новые победы.

Анна БЕССОНОВА.