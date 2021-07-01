Врачи будут рядом

На территории поселка Аэропорт появился металлический каркас будущего здания, около которого кипит работа людей в оранжевых касках и спецтехники - здесь ведется строительство объединенного филиала поликлиники № 1 для взрослого населения и детской поликлиники № 2.

- Возведение ФАП ведется активными темпами: до 31 июля будут подведены коммуникации, до 5 августа планируется завершить монтаж стен, окон, крыши, а затем уже строители приступят к внутренней отделке помещения, - отметил во время рабочего совещания на строительной площадке глава администрации района Илвир Нурдавлятов.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта ведется по поручению главы республики Радия Хабирова. Напомним, ранее был определен земельный участок общей площадью 177 кв. м, подписан договор субаренды сроком на 10 лет с АО «Международный Аэропорт Уфа», который выступает основным инвестором, подготовлены все необходимые документы для начала строительства.

Зарина ХАНОВА.