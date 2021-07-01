Моторы Победы

Ровно 80 лет назад началась эвакуация в Уфу предприятий авиационной промышленности из Рыбинска, Москвы и Ленинграда. Тогда, во время Великой Отечественной войны, на башкирской земле впервые слились воедино производственные мощности крупнейших российских заводов авиационных моторов - был создан Уфимский ордена Ленина государственный союзный завод № 26 (ныне ПАО «ОДК-УМПО»).

Приказ об объединении эвакуированных и двух уфимских заводов (моторного и дизельного) под этим единым номером подписан 17 декабря 1941-го. Директором предприятия назначили Василия Баландина. В декабре этого года в честь знаменательной даты ветераны района планируют открыть мемориальную доску на здании школы №62 в Максимовке, в которой располагалась летно-испытательная станция завода. Об этом нам сообщил председатель Совета ветеранов - обладатель удостоверения «Дети войны», капитан запаса Анатолий Мисирев, работавший летным директором авиакомпании УМПО. Как же жили те, кто создавал и испытывал моторы, ставшие вкладом в Победу?

Рассказывает Людмила Михайловна Бондарева (Новикова) - ветеран труда 10-й и 11-й пятилеток, дочь старшего бортинженера ЛИС и ОЛИС.

- Я родилась в 1936 году в Рыбинске. Осенью 1941 года нас - маму, меня, брата Колю и 3-летнего Гену - посадили на поезд и мы поехали в эвакуацию. Куда едем, не знали. Передвигались в основном ночью: днем поезд стоял в лесу, чтобы не попасть под бомбежку. Несколько раз нас все-таки бомбили. Было очень страшно, и мама прятала нас под подушками и ватными одеялами. Однажды поезд остановился: перед нами шел еще один состав, который подвергся атаки фашистских самолетов. Затем поехали дальше - пути восстановили, но тела убитых убрать не успели… Это было страшное зрелище. Тогда мы поняли, что такое война, и больше маме вопросов не задавали.

По прибытии в Уфу нас привезли в заводской клуб «Ударник» (затем ДК им. Калинина, сегодня - школа №51). Потом мы ходили в этот клуб в кино. А тогда нам достался угол прямо возле этой сцены. Мама постелила на пол матрасы, и мы прожили там 3 дня. Затем приезжих разместили по домам. И только через месяц прилетел папа вместе с другими ИТР: он занимался эвакуацией завода. Тогда нам дали две небольшие комнаты в доме, где раньше располагались отделы управления местного совхоза. Откуда я пошла в школу. А после войны для работников аэродрома построили отдельный дом.

Папа каждый день уходил на работу к восьми утра, а возвращался, когда мы уже спали. Целый день и летом, и в зимние морозы на открытом воздухе он и другие механики участвовали в испытаниях двигателей, произведенных на заводе: разбирали, осматривали до полета и после. Именно во время летных испытаний получали право на серийное производство. Станцией руководил лично дважды Герой Социалистического Труда академик Владимир Яковлевич Климов.

Напряженная работа без выходных продолжалась и после войны, когда я, окончив школу, поступила в авиационный техникум и устроилась на завод контролером. Проверяла детали двигателей на соответствие всем требованиям ГОСТ - от моей добросовестности зависела их исправность.

С моим будущим мужем Владимиром Бондаревым мы учились в одном классе. После школы он отслужил в армии и поступил на завод шлифовщиком, стал специалистом высшего разряда. Затем работал доводчиком алмазного оборудования и мог снять с инструмента «стружку» толщиной в микрон (одна тысячная миллиметра).

Старший брат Николай устроился на завод слесарем, поступил на вечернее отделение авиационного института. Работал конструктором, начальником цеха №13, заместителем главного инженера. Младший Геннадий, поступил на УМЗ технологом, окончил вечернее отделение Авиатехникума, также работал в проектном институте.

Прим ред.: к шестидневной 7-часовой рабочей неделе СССР вернулся только в 1960-м году. На пятидневную рабочую неделю страна перешла в 1967-м.

За годы войны завод №26 выпустил более 51 000 моторов для истребителей и бомбардировщиков конструкторов А.С. Яковлева, С.А. Лавочкина, В.М. Петлякова. На каждом третьем боевом самолете стоял уфимский двигатель. Самолет Як-9У с мотором ВК-107А был признан самым быстрым истребителем Второй мировой.

За самоотверженный труд в военные и послевоенные годы Михаила Новикова и еще 11 работников летно-испытательной станции наградили орденом Красной Звезды. Трое работников ЛИС - И.В. Максимча, А.В. Вакульский, А.И. Кобелев - стали Героями Советского Союза.

Память о подвиге заводчан передается из поколения в поколение. Музей «Крылатая Максимовка» стал гордостью и визитной карточкой центра образования №53.

Екатерина КЛИМОВИЧ.