В администрации Советского района заместитель главы Адик Фатхуллин и депутат Горсовета Уфы Филюс Ишбулатов поздравили семейные пары, отметившие 50 лет совместной жизни.

«Две половинки одного целого», - так говорят про себя Михаил Григорьевич и Галина Васильевна Толстогузовы.

- Выросли в поселке Кудеевский Иглинского района, учились в одной школе. Михаил был видным парнем, по нему вздыхали многие девчонки. Он ушел в армию, служил на легендарном крейсере «Аврора», а я в это время окончила Уфимский энергетический техникум и по направлению отработала год, - вспоминает Галина Васильевна.

Встретились вновь в апреле 1971 года в родном поселке. Буквально одного взгляда было достаточно, чтобы принять важное решение – соединить свои судьбы.

- Как сейчас помню, была пятница или суббота, а в понедельник, 12 апреля, мы пошли в поселковый Совет, чтобы разузнать о подаче заявления на регистрацию брака. Секретарь приняла, попросила наши паспорта и сразу расписала, что называется, не откладывая в долгий ящик. После ее слов: «Поздравляю!» мы слегка опешили, потом, конечно, обрадовались. Так, рождения нашей семьи произошло в День космонавтики. Родители тоже немного растерялись, родственников собирали и свадьбу гуляли уже на 1 мая, - рассказывают Толстогузовы.

Михаил Григорьевич всю свою жизнь посвятил строительной отрасли, прошел путь от мастера до руководителя, участвовал в возведении многих социально значимых объектов в Уфе. Галина Васильевна большую часть трудовой биографии трудилась в «Башкиргражданпроекте».

Толстогузовы воспитали двух дочерей, которые старались радовать родителей, прекрасно учились. Старшая, Татьяна, окончила УГНТУ. Вместе с супругом они вырастили двух дочек - Полине исполнилось 24 года, а Кате – 15. Младшая дочь Толстогузовых Эвилина окончила экономический факультет УГАТУ, потом переехала в Москву. А затем вместе с мужем, подданным Великобритании, перебралась в Лондон. 10-летняя внучка Вероника-Маргарет вместе с родителями старается навещать бабушку и дедушку. «Скоро ждем в гости, должны прилететь», - счастливо сообщила нам Галина Васильевна.

Еще один прекрасный пример гармоничной супружеской жизни – история Флюра Самигуловича и Флюзы Сайфулловны Гафаровых. Они душа в душу прожили полвека, воспитав трех дочерей. Флюр Самигулович в свое время занимался общественно-политической работой, он - заслуженный работник сельского хозяйства РФ, Флюза Сайфулловна была его надежной опорой и тылом, создаваяособую атмосферу в доме.

На вопрос: «Каков секрет счастливой семейной жизни», золотые юбиляры отвечают: «Любовь, взаимное уважение, и умение прощать друг друга»!

Альфия ИБРАГИМОВА.