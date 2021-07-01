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Свое счастье строим вместе

Автор: cmanager от Сегодня, 08:28

Свое счастье строим вместеМного это или мало – прожить вместе  полвека? По человеческим меркам такой срок можно смело назвать эталоном настоящей крепкой семьи. Потому что   время - главный индикатор истинной  любви и верности. Больше 50 лет  рука об руку  идут по жизни  Раис Гайнисламович и Алсу Салиховна Субханкуловы,   разделяя вместе радость, житейские хлопоты, праздники и будни. Оба трудолюбивые,   активные,  а  по жизни – настоящие оптимисты. Раис Гайнисламович всю свою трудовую жизнь проработал в автотранспортном предприятии АТП «Башкирэнерго» мастером участка ремонта автомобилей. Он - ветеран труда, имеет звание  «Заслуженный работник автомобильного транспорта РБ».

Его верная спутница Алсу Салиховна трудилась в ремонтно-строительном управлении СРСУ-2 треста «Башнефтехимремстрой».

Супруги воспитали двух сыновей:  Ильдар и Ильгиз – для родителей  настоящая  опора. Уже  взрослым стал  внук Данис, внучка Камилла – старшеклассница. 

…А начиналось все в далеких шестидесятых, когда юная Алсу приехала из Татарстана в Уфу учиться и работать. На все у нее хватало сил и энергии. Она занималась многими видами спорта, волейболом, ходила на лыжах. На спортивной площадке и повстречала будущего избранника. Он тоже студент, спортсмен. Им было интересно  вместе. Через некоторое время они решили соединить свои судьбы. Им, молодоженам, организация, где работал Раис, выделила  квартиру, где они поныне и живут.

-  Особых секретов семейного счастья нет, - говорит Алсу Салиховна, -  живем дружно,  главное, что меня радует - все  мои мужчины – настоящая опора для меня, муж, двое сыновей, внук – сторонники здорового образа жизни, увлекаются спортом, всегда готовы помочь мне в любом деле. Наш дом хлебосольный, мы всегда открыты для друзей, родственников, а уж  когда  приезжают навестить нас внуки  - готовлю по заказу их любимое  блюдо – тукмач. Нет для меня большей радости, как видеть свою семью  за одним общим столом.

В 90-х годах у Субханкуловых появилось еще одно общее увлечение  -  сад в Кармаскалинском районе в СНТ  «Соловушка». Места красивые, живописные. Здесь они возвели свою фазенду, вырастили  настоящий фруктовый  оазис  -  все у них здесь есть, все цветет весной и радует  своим урожаем летом и осенью. Сейчас дружно собирают малину,   смородину - будут гостинцы  внуку, который скоро отправляется в Казань, где он учится в университете.

Субханкуловы красиво отметили свою золотою свадьбу, и большой радостью для них стала награда  - медаль «За любовь и верность». 

***

Еще одна семья  была отмечена в  День семьи, любви и верности. Глава администрации  района  Марат Галиуллин  вместе с директором по развитию группы компаний «Третий трест» Вячеславом Якиным поздравили молодую чету Хасановых и вручили им диплом участника республиканского этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Хасановы также стали победителями  городского фестиваля фольклорного искусства «Семейная фольклориада-2021». Папа, Рустям Рафикович,  кандидат технических наук, работает в УГНТУ заведующим кафедрой, в позапрошлом  году стал победителем проекта «Молодые лидеры Башкортостана». Мама, Нурзия Рафиковна, журналист. Они родители двух замечательных детей – сына Нурсултана и дочери Салимы. Нурсултан — ученик начальных классов, также занимается в школе искусств по классу баяна.  Салима ходит в детский сад, увлекается  гимнастикой и рисованием. Брат и сестра  - уже маленькие звезды интернета, где ведут детский ютюб-канал на башкирском языке.

Лилия ЗИМИНА.

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