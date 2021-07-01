Свое счастье строим вместе

Много это или мало – прожить вместе полвека? По человеческим меркам такой срок можно смело назвать эталоном настоящей крепкой семьи. Потому что время - главный индикатор истинной любви и верности. Больше 50 лет рука об руку идут по жизни Раис Гайнисламович и Алсу Салиховна Субханкуловы, разделяя вместе радость, житейские хлопоты, праздники и будни. Оба трудолюбивые, активные, а по жизни – настоящие оптимисты. Раис Гайнисламович всю свою трудовую жизнь проработал в автотранспортном предприятии АТП «Башкирэнерго» мастером участка ремонта автомобилей. Он - ветеран труда, имеет звание «Заслуженный работник автомобильного транспорта РБ».

Его верная спутница Алсу Салиховна трудилась в ремонтно-строительном управлении СРСУ-2 треста «Башнефтехимремстрой».

Супруги воспитали двух сыновей: Ильдар и Ильгиз – для родителей настоящая опора. Уже взрослым стал внук Данис, внучка Камилла – старшеклассница.

…А начиналось все в далеких шестидесятых, когда юная Алсу приехала из Татарстана в Уфу учиться и работать. На все у нее хватало сил и энергии. Она занималась многими видами спорта, волейболом, ходила на лыжах. На спортивной площадке и повстречала будущего избранника. Он тоже студент, спортсмен. Им было интересно вместе. Через некоторое время они решили соединить свои судьбы. Им, молодоженам, организация, где работал Раис, выделила квартиру, где они поныне и живут.

- Особых секретов семейного счастья нет, - говорит Алсу Салиховна, - живем дружно, главное, что меня радует - все мои мужчины – настоящая опора для меня, муж, двое сыновей, внук – сторонники здорового образа жизни, увлекаются спортом, всегда готовы помочь мне в любом деле. Наш дом хлебосольный, мы всегда открыты для друзей, родственников, а уж когда приезжают навестить нас внуки - готовлю по заказу их любимое блюдо – тукмач. Нет для меня большей радости, как видеть свою семью за одним общим столом.

В 90-х годах у Субханкуловых появилось еще одно общее увлечение - сад в Кармаскалинском районе в СНТ «Соловушка». Места красивые, живописные. Здесь они возвели свою фазенду, вырастили настоящий фруктовый оазис - все у них здесь есть, все цветет весной и радует своим урожаем летом и осенью. Сейчас дружно собирают малину, смородину - будут гостинцы внуку, который скоро отправляется в Казань, где он учится в университете.

Субханкуловы красиво отметили свою золотою свадьбу, и большой радостью для них стала награда - медаль «За любовь и верность».

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Еще одна семья была отмечена в День семьи, любви и верности. Глава администрации района Марат Галиуллин вместе с директором по развитию группы компаний «Третий трест» Вячеславом Якиным поздравили молодую чету Хасановых и вручили им диплом участника республиканского этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Хасановы также стали победителями городского фестиваля фольклорного искусства «Семейная фольклориада-2021». Папа, Рустям Рафикович, кандидат технических наук, работает в УГНТУ заведующим кафедрой, в позапрошлом году стал победителем проекта «Молодые лидеры Башкортостана». Мама, Нурзия Рафиковна, журналист. Они родители двух замечательных детей – сына Нурсултана и дочери Салимы. Нурсултан — ученик начальных классов, также занимается в школе искусств по классу баяна. Салима ходит в детский сад, увлекается гимнастикой и рисованием. Брат и сестра - уже маленькие звезды интернета, где ведут детский ютюб-канал на башкирском языке.

Лилия ЗИМИНА.