«Медалисты – это у нас наследственное»

По-другому и быть не должно, разве мог Булат уронить честь семьи, завоеванную еще двумя старшими братьями? Они окончили школу с медалями.

Знакомьтесь: Булат Ахмадияров, выпускник школы № 130, обладатель медали «За успехи в учении». А еще - увлекающийся и творческий человек, с успехом совмещающий фитнес и футбол, игру на баяне: музыкальную школу он тоже окончил с отличием. Любимый предмет, конечно же, физика, за которую он получил 100 баллов. Серьезно увлекся предметом в седьмом классе. Как правило, побеждал в различного уровня олимпиадах: «Ломоносов», Всероссийская школьников, отраслевая «Газпром», физико-математическая «Физтех» - вот далеко не полный их перечень.

- Старался успевать, день был расписан по часам, - признается он. – Конечно, приходилось жертвовать общением с друзьями, походами в кинотеатр, но я упрямо шел к своей цели. Передо мной был пример старших братьев, конечно же, поддерживали родители. Особая признательность Елене Глебовне.

Учителю физики Елене Глебовне Алексеевой близки и интересны проблемы ребят, а ее энергии и оптимизму, пожалуй, позавидуют сами ученики. Несмотря на сложность предмета, она преподносит знания грамотно и интересно. С большим желанием делится своим опытом с начинающими педагогами. А еще поет в школьном ансамбле «Парадокс», много читает и любит путешествовать.

- Очень способный, целеустремленный и легкий в общении, - говорит о Булате она. – Успевал и в учебе, и в спорте, активно участвовал в жизни школы. В планах Булата – поступить в Московский физико-технический институт. Удачи!

Ирина ШИПУНОВА.