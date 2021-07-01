Время преображений настало!

Фасад, украшенный фигурными балясинами и арочными оконными окнами, высокие потолки, просторные кухни – те преимущества, ради которых жители покупают квартиры в домах 70-летней давности. А почему бы и нет? Ведь здание крепкое, построено, что называется, «на века», однако, обновляющие процедуры со временем неизбежны.

Речь идет, в частности, о доме по Гоголя, 55а, сданном в эксплуатацию в 1953 году. Жилье в нем предоставляли сотрудникам органов госбезопасности. В их числе был подполковник в отставке Валерий Максименко, ранее занимавший должность начальника одного из подразделений, к которому мы обратились как к старшему по подъезду.

– Никакой я не старший, просто устал жить в разрухе. В своей квартире сделал ремонт, а на лестничных площадках картина была ужасной. Купил краски, управляющая компания выделила маляра и покрасили стены, но со временем начала сыпаться штукатурка, – говорит Валерий Тихонович.

Так решили подать заявку на участие в программе комплексного ремонта.

– Объект сложный. Если состояние первого подъезда благодаря стараниям жителей было приемлемым, то во втором старая штукатурка сыпалась как труха. На демонтаж ушло полторы недели. Затем долго выравнивали. Сейчас основное позади. Для укрепления стен поставили сетку, положили слои штукатурки, осталось лишь пройти «финишем» и покрасить, – рассказывает мастер подрядной организации Зульфия Григорьева.

По словам жильцов, они рады происходящим преображениям и не теряют надежды, что удастся сократить сроки до запланированного на 2029-2031 годы обновления крыши и фасада, которое Региональный оператор должен выполнить в 2035-2037 годах, поскольку потребность в данных видах работ есть: уже далеко не первый год протекает кровля и промерзают стены.

Одновременно благоустроительные работы идут в доме на Летчиков, 5/3 в Затоне. Старший прапорщик Владимир Чернышов заселился сюда одним из первых и может поведать его историю с момента заселения.

Приехал в столицу Башкирии 11 февраля 1986 года из Балашова Саратовской области вместе с сыном и женой-уфимкой. В первое время остановились у ее мамы с папой в Черниковке.

– Когда я прибыл сюда представиться, даже таксисты не знали, где находится воинская часть, слышали лишь про речное училище. Автобусы тогда ездили только до Михайловского поворота, который был остановкой «Союзная», а дальше более километра шли пешком по так называемой «дороге жизни». Наш дом сдали в 1987 году: 7 ноября я установил замок, а в декабре заселились. Квартира уже была с обоями, и полы были постелены, понятия «черновой» отделки тогда не было. Расположенный вдоль улицы Летчиков пятый дом мы называли «голубой лагуной». Думали, что он будет обыкновенным, квартирного типа, но поскольку наше Уфимское высшее военное училище летчиков тогда только формировалось, начальник сказал: «Ребята, нас становится больше, жить надо всем». И 23 февраля 1987 года дом сдали как общежитие. Потом возвели 5\3, 5\4. Перед 12-этажкой, которую в 2013 году построили для служащих Росгвардии, находилась баня, вместо нынешнего магазина «Магнит» – военторг. Березки, растущие перед домом, мы посадили в апреле 1988-го на субботнике. Деревья тогда были маленькими, и из рабочего кабинета я мог видеть свои окна, что на пятом этаже. Если мне супруга сигналила, мигая светом, это значило, что к нам приехали гости. Приходил домой, пил с ними чай и возвращался на работу. Сейчас деревья вон какие вымахали! – рассказывает Владимир Сергеевич, любезно соглашаясь пройтись по подъездам.

По его словам, подрядчик работает быстро и качественно, все возникающие вопросы обговариваются с жителями. В настоящее время строители уже вышли на финишную прямую. Осталось

лишь – кабель каналы в короба спрятать и еще кое-какие мелочи доделать.

Мария НИКОЛАЕВА.