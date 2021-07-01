Дорогами жизни

Пока в городе идут торжества в честь Фольклориады, в районе ни на день не прекращается работа по благоустройству: строятся дороги, реконструируются дворы, убираются территории.

Масштабный проект по реконструкции нескольких центральных улиц для создания транспортного коридора Айская – Высотная – Рабкоров соединит географический центр города с микрорайоном Зеленая роща. Новые улицы позволят укрепить широтные связи в транспортной инфраструктуре города и, по словам руководителя республики Радия Хабирова, станут для уфимцев настоящей дорогой жизни.

В 2020 году за счет средств городского бюджета осуществлено проектирование строительства улицы Высотной и реконструкции улицы Рабкоров на участке от улицы Академика Ураксина до Степана Кувыкина. Объекты запроектированы в соответствии с нормами законодательства с ливневой канализацией, наружным освещением, тротуарами, остановками общественного транспорта.

К реализации проектов планируется приступить с улицы Рабкоров. На сегодняшний день конкурсные процедуры по определению подрядной организации завершены.

В рамках реализации проекта предусмотрено возведение четырехполосной автодороги на участке от улицы Академика Ураксина до улицы Степана Кувыкина. Ее протяженность составит 752 метра. По проекту планируется переустройство сетей ПАО «Башинформсвязь», газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, тепловых сетей, а также строительство ливневой канализации, которая на сегодняшний день там отсутствует. Также будут обустроены тротуары, велодорожки, остановки общественного транспорта, запланировано устройство наружного освещения и газонов. В связи со сложным рельефом местности предусмотрено строительство подпорных стенок протяженностью 332 метра. Срок завершения работ по муниципальному контракту – 25 ноября 2022 года.

Отметим, что проект строительства улицы Высотной планируется реализовать в 2022-2023 годы. На сегодняшний день начаты работы по освобождению территории строительства от частных жилых домов.

Добро пожаловать!

Вскоре жители нового жилого комплекса «Цветы Башкирии» получат новую подъездную дорогу. Ее строят в рамках подготовки к финалу IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)-2021».

Заместитель начальника УЖКХ администрации района Григорий Романов провел совещание, посвященное ходу работ на объекте. В нем приняли участие представители УСРДИС, мэрии, МУП «Уфагорсвет», АО «Башкиравтодор», представители торговых предприятий, которые располагаются на улице Рубежной. В повестке дня: завершение работ и устройство освещения. Напомним, что дорога соединит большой жилой массив строящегося и уже частично заселенного ЖК «Цветы Башкирии» с трассой Уфа – Аэропорт.

Для проведения Национального финала WorldSkills Russia 2021 в Уфе будет возведено около 70 тысяч кв. метров крытых помещений. Мероприятие состоится в Уфе в конце августа.

Для отдыха и спорта

Глава администрации района Илвир Нурдавлятов провел рабочее совещание по благоустройству и реализации программы «Башкирские дворики». В нем приняли участие руководители коммунального блока района, управляющих организаций. И вот о чем они доложили: во дворе домов по улице Софьи Перовской, 13, 13а, 13б,13в, 13г,13/1 подрядная организация ООО «Дортрансстрой» завершает укладку асфальта. Другой подрядчик приступил к установке элементов детской площадки.

Работы ведутся также во дворах домов по Степана Кувыкина, 23, 23/1, 23/2, 21, 21/1. Сотрудники ООО «Дортрансстрой» установили новые бордюры, специалисты МУП «Уфагорсвет» - опоры освещения. Но глава района призвал не ограничиваться работами в рамках программы, а попутно решать другие вопросы благоустройства.

В текущем году в районе отремонтируют 3 хоккейные коробки. Одна из них во дворе дома по улице Рабкоров, 10А. Здесь будет установлена новая многофункциональная площадка с возможностью использования и в летнее время.

Зиля БАДРИЕВА.