Они и на земле "витязи"

Накануне выступления в уфимском амфитеатре пилоты «Русских Витязей» посетили ПАО "ОДК-УМПО". Именно здесь производятся турбореактивные авиадвигатели АЛ-41Ф-1С для истребителей Су-35С, на которых они выполняют сложнейшие элементы высшего пилотажа.

Летчики воочию увидели, как производят моторы для боевых летательных машин. По их признанию, благодаря двигателям, произведенным на уфимском предприятии, самолет может зависать в воздухе, выполнять любые фигуры высшего пилотажа.

– Мы изучали их вплоть до мельчайших механизмов, винтиков, знаем, как они работают, единственное, чего нам не доводилось – потрогать руками. Сегодня, наконец-таки, удалось удовлетворить любопытство. «На то, как крутится сопло, можно смотреть бесконечно», – говорит заместитель начальника Центра показа авиационной техники полковник Олег Ерофеев.

В детстве он даже не подозревал, что станет пилотом, а тем более, что будет выступать в составе команды высшего пилотажа. Судьбоносный выбор сделать помог брат, служивший на аэродроме. Тогда Олег понял: небо – бесконечный простор, куда хочется возвратиться каждый раз.

В сборочном цеху пилоты интересовались опорой турбины камеры низкого давления, спрашивали, как она работает.

– Для нас это такая простая работа, а они восхищенно смотрели и благодарили нас. Очень приятно, когда это происходит искренне, ведь мы стараемся для них, – говорит слесарь-сборщик ПАО «ОДК-УМПО» Владимир Плохотнюк.

Бочка, петля Нестерова, колокол, фонтан, роспуск – эти и другие элементы асы выполняют на одном дыхании, но в тот день они выстроились в очередь, чтобы увидеть реактивное пламя самолета.

Действительно, испытание одного двигателя – долгая процедура и может продолжаться до 36 часов. Его проверяют по 250 параметрам в боевом режиме. Нагрузка на узлы и агрегаты – максимальная, но все данные и результаты – военная тайна.

– Насколько себя помню, столько мечтал о небе, но если бы в детстве побывал на таком заводе, пожалуй, мечтал бы работать в испытательном цеху! – говорит заместитель командира авиагруппы майор Сергей Стрижак. – Мы на форсаже можем находиться максимум до семи минут и то в редких случаях, а здесь движок проверяют на прочность в течение получаса! Очень эпичное зрелище, после чего, хочется склониться в благодарности перед теми, кто их создает и собирает.

«Витязи» также побывали в производственно-технологическом центре по выпуску компонентов двигателей и музее завода, где им рассказали подробно об истории и о продуктах, производимых на предприятии.

– Гордимся промышленностью нашей страны и теми изделиями, которые выпускаются у нас. Мы никогда не сомневались в надежности самолетов, на которых летаем, но побывав на заводе, убедились, что сердца наших машин самые крепкие и мощные, – сказал командир группы «Русские Витязи» подполковник Сергей Щеглов.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.