«Зрелище мирового уровня»

Именно так отзывались зрители о церемонии открытия Фольклориады. В празднике на «Уфа-Арене» участвовало более тысячи человек.

- Со мной работала огромная команда – дирекция культурных программ РБ и отряд высоких специалистов – композиторы, балетмейстеры, сорежиссеры, художники, видеографы. Все, наверное, заметили оригинальное оформление и мощное техническое сопровождение. Это около 500 интеллектуальных приборов, 12 видеопроекторов, 800 кв.м. светодиодных экранов, - рассказал главный режиссер церемонии, координатор фестиваля «Сердце фольклориады» Айдар Зубайдуллин.

Репетиции начались на других площадках (соразмерных «Уфа-Арене») еще в начале мая. Для того, чтобы только выставить свет на один номер, уходило 4-5 часов.

- Ведь нужно настраивать каждый осветительный прибор, лазерные видеопроекторы, прожектор. Это и взаимодействие с огромным количеством людей, а также хореографические выступления. Плюс высотные работы: птица, солнце и воздушные гимнасты, - пояснил Айдар Хизбуллович.

Нам также удалось поговорить с одним из создателей церемонии открытия – известным композитором Маратом Файзуллиным. Он автор музыки к полнометражным, документальным, теле- и анимационным фильмам, спектаклям и арт-проектам. Сотрудничал с «Мосфильмом» и даже съездил с кинолентой в Голливуд.

- На самом деле подготовка началась еще в прошлом году – с «мозговых штурмов» в концертном отделе Башгосфилармонии. Хореографы, декораторы, костюмеры, инженеры, 5 композиторов во главе с Айдаром Хизбулловичем решали, как на основе эпоса «Урал-батыр», истории о сарматских сокровищах, музыки и национального танца представить историю и колорит региона.

- Над какими моментами этого эпичного действа вы работали?

- Мой блок – первые семь частей. Сотворение птицы Самрау, появление Луны, Солнца, Эльбрус в образе Урал-батыра. Режиссер поставил задачу – найти интересный национальный материал. Я обратился к сборникам «1000 мелодий Башкортостана» и «Народные мелодии». Так в представлении появились легендарный напев «Сынрау торна», мелодия «Урал», песни «Гульназира», «Таштугай», мелодия «Семь девушек», но сделанная в мажоре. Вот Урал-батыр сражается с дэвами и формирует хребет Уральских гор. Нужно было мощно подать курай, оркестровую музыку и электронные звуки. Башкирский озон кюй – сложный материал, долго работали в студии с кураистом Ильнуром Хайруллиным, вместе с Айдаром Хизбулловичем искали, в каком виде его подать, в каком ритме и с каким напором.

- С кем из гостей Фольклориады удалось познакомиться?

- Есть желание более плотно пообщаться с некоторыми коллективами на предмет совместных проектов. У меня два музыкальных издательства и студия, которые занимаются распространением современной этнической музыки. Я продюсирую это направление и вывожу на международный уровень. Например, в прошлом году в iTunes на втором месте держалась композиция группы «Йатаган». Вообще, Фольклориада - отличный шанс для республики показать свою культуру, и хочу пожелать участникам от Башкирии и России удачных выступлений. Сам намерен сделать уличный перформанс этнической электронной музыки на улице Ленина.

- Расскажите, в каких крупных проектах сейчас заняты?

- Заканчиваем трехлетнюю работу - первый этно-балет Калмыкии с мэтром Петром Тимофеевичем Надбитовым. Их ансамбль «Ойраты» признан наследием ЮНЕСКО. Также веду работу над собственным альбомом «Хауа» (в переводе с башкирского языка – «воздух»). Отрадно, что в производстве находятся документальный и полнометражный фильмы. После пандемии, наконец-то, все оживает.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Корзинка:

Режиссер Айдар Зубайдуллин отметил, что церемония закрытия будет не менее интересной.

- Главными действующими лицами станут именно те люди, которые приехали в гости – участники Фольклориады. Но до конца интригу пока не будем раскрывать.