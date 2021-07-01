Инициативное благоустройство

С началом благоустроительного сезона активно ведутся работы по реализации программы поддержки местных инициатив. Она действует с 2017-го и позволяет гражданам решать проблемы улучшения среды обитания с минимальным вкладом собственных средств. В планах демских активистов, которые участвуют в ней третий год, – реализовать 7 проектов.

– Знаете, как мы называем себя? Камчаткой! А все потому, что находимся на окраине микрорайона и большую часть года доступ к нам зависит только от нас самих, – рассказывает житель переулка Гилева Александр М. – В прошлом году с обеих сторон отремонтировали дорогу, а про нас забыли.

Так как адреса нескольких домов хоть и зафиксированы по улице Гилева, но по факту находятся в переулке, соединяющем ее с Воеводской, то есть одна улица закончилась, а другая еще не началась. Зимой спецтехника нередко игнорирует это место. Весной и осенью, в период таяния снега и проливных дождей, дорогу затапливает настолько, что жители, чтобы выйти на «большую землю», вынуждены надевать резиновые сапоги. В прошлом году жители двух улиц Воеводской и Гилева принимали участие в программе поддержки местных инициатив и смогли добиться благоустройства, а вот переулок остался не у дел.

– Мы рассказали им историю соседей и предложили также попробовать принять участие, – говорит начальник отдела экономики и предпринимательства администрации района Марина Шагаева.

Из семи проектов, принимающих участие в голосовании, шесть направлены на создание комфортной среды детям. Уже второй год школы и лицеи района активно заняты благоустройством своих территорий в рамках ППМИ.

– В прошлом году соседняя школа получила новую спортивную площадку. А нам территорию не помешало бы! Тоже решили попробовать, – говорит директор школы №113 Олеся Желтова.

Так как проект предусматривает не полное обеспечение, а лишь поддержку инициативы благоустройства, некоторую часть (а именно 1% от стоимости работ) необходимо собрать самим. Для муниципального образовательного учреждения это немалая сумма, но тут на выручку пришел родительский комитет.

Так как мой сын учится в этой школе, я знаю, как обстояли дела со взносом. Уже после того как в классном чате председатель родительского комитета написала сообщение о добровольном пожертвовании для благоустройства, более половины практически в течение нескольких дней перевели необходимую сумму, впоследствии подтянулись и остальные.

– Конечно, были те, кто не смог перевести всю сумму целиком, но мы никого не принуждаем, ведь это дело добровольное, – говорит председатель родительского комитета Регина В.

– Так как наша школа носит имя героя Великой Отечественной войны Ивана Рыбалко, имеется богатый военно-исторический музей, работает отряд «Поиск», я думаю, что для облагораживания необходимо выбрать военную тематику, правда, что это будет – пока неизвестно, – говорит директор школы Олеся Владимировна.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.