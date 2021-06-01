Разведчица Тамара

Глава администрации Советского района Рустем Рахматуллин и депутат Госсобрания - Курултая РБ Салават Хусаинов поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Тамару Казакову.

Тамара Дмитриевна рассказывает, в 1943 году, в возрасте 17-ти лет была призвана в армию. Тогда училась на втором курсе нефтяного техникума. С февраля по сентябрь 1943 года она была курсантом Военного авиационного училища разведчиков (ВАУР), которое находилось в Давлеканово.

- Мама с ума сходила - брат на фронте, меня в училище. Младшая сестрёнка с ней осталась. Первый выпуск собирали со всей страны. Наш выпуск - второй, все из Башкирии: Бибинур из Стерлибашево, Лилька Коновалова из Уфы, Владимирцева из Стерлитамака, Муська Косенкова – моя близкая подруга, - вспоминает Тамара Дмитриевна.

После окончания ВАУР она попала на Западный фронт – в восьмую отдельную роту Аэрофотослужбы в составе первой Воздушной армии.

- Старшину роты после ранения прислали из госпиталя. Она нас увидела: «Девчонки, вы куда, цыплята?!» А мы говорим: «Куда пошлют». Военную присягу приняли, - говорит ветеран.

Ее боевой путь: Вязьма, Смоленск, Белоруссия, Литва, Польша, Восточная Пруссия. Завершился он в 1945 году в Кенигсберге.

- Мы готовили разведданные. Летчики возвращались на базу, а мы начинаем обрабатывать аэрофотосъемку. Допустим, стоит стог сена, а это замаскированный танк. А мы по теням или по-другому, должны правильно определить, что это. Очень сложно. Помнится, в Белоруссии долго были. В июле, когда шла операция «Багратион», картошка у них поспевала, «бульба». Они нам несут, а мы: «Вы сами ешьте, мы не голодные». У нас, конечно, каша. Картошечку свеженькую с удовольствием бы поели, но как-то их жалко было. Это такой народ, последнее отдают, - говорит Тамара Дмитриевна, перелистывая альбом с памятными фото.

Уже после войны они будут встречаться с девчонками, собирались у Нины Лукомской. А на столе никаких сладостей, деликатесов, только картошка:

- Так молодость вспоминали. Это оттого, что мы досыта не ели даже мороженую. Встретимся и радуемся: «О-о, мы какую картошку едим!»

Тамара Дмитриевна награждена орденом Отечественной войны II степени, орденом «За взятие Кенигсберга», медалью Жукова, знаком «Фронтовик», имеет две медали «За освобождение Белоруссии».

Иван ЗАРОКОВ.