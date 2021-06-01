Сделать домашней|Добавить в избранное
 
А ты подписался на нашу газету?
 
» » Разведчица Тамара
Наш на все 100

Разведчица Тамара

Автор: cmanager от Сегодня, 08:48

Разведчица ТамараГлава администрации Советского района Рустем Рахматуллин и депутат Госсобрания - Курултая РБ Салават Хусаинов поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Тамару Казакову.

Тамара Дмитриевна рассказывает, в 1943 году, в возрасте 17-ти лет была призвана в армию. Тогда училась на втором курсе нефтяного техникума. С февраля по сентябрь 1943 года она была курсантом Военного авиационного училища разведчиков (ВАУР), которое находилось в Давлеканово.

- Мама с ума сходила - брат на фронте, меня в училище. Младшая сестрёнка с ней осталась. Первый выпуск собирали со всей страны. Наш выпуск - второй, все из Башкирии: Бибинур из Стерлибашево, Лилька Коновалова из Уфы, Владимирцева из Стерлитамака, Муська Косенкова – моя близкая подруга, - вспоминает Тамара Дмитриевна.

После окончания ВАУР она попала на Западный фронт – в восьмую отдельную роту Аэрофотослужбы в составе первой Воздушной армии.

- Старшину роты после ранения прислали из госпиталя. Она нас увидела: «Девчонки, вы куда, цыплята?!» А мы говорим: «Куда пошлют». Военную присягу приняли, - говорит ветеран.

Ее боевой путь: Вязьма, Смоленск, Белоруссия, Литва, Польша, Восточная Пруссия. Завершился он в 1945 году в Кенигсберге.

- Мы готовили разведданные. Летчики возвращались на базу, а мы начинаем обрабатывать аэрофотосъемку. Допустим, стоит стог сена, а это замаскированный танк. А мы по теням или по-другому, должны правильно определить, что это. Очень сложно. Помнится, в Белоруссии долго были. В июле, когда шла операция «Багратион», картошка у них поспевала, «бульба». Они нам несут, а мы: «Вы сами ешьте, мы не голодные». У нас, конечно, каша. Картошечку свеженькую с удовольствием бы поели, но как-то их жалко было. Это такой народ, последнее отдают, - говорит Тамара Дмитриевна, перелистывая альбом с памятными фото.

Уже после войны они будут встречаться с девчонками, собирались у Нины Лукомской. А на столе никаких сладостей, деликатесов, только картошка:

- Так молодость вспоминали. Это оттого, что мы досыта не ели даже мороженую. Встретимся и радуемся: «О-о, мы какую картошку едим!»

Тамара Дмитриевна награждена орденом Отечественной войны II степени, орденом «За взятие Кенигсберга», медалью Жукова, знаком «Фронтовик», имеет две медали «За освобождение Белоруссии».

Иван ЗАРОКОВ.

Другие новости по теме:

Вернуться 44 0
 

Категория: Вторник

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
 
 