Между музыкой и математикой

Выпускница лицея №106 «Содружество» Лилия Прозорова сдала ЕГЭ на 100 баллов по физике и математике.

Как ей это удалось, чем запомнятся школьные годы, о планах на будущее и многом другом, - наша беседа.

- Можно предположить, что ты отличница и целенаправленно шла к высоким результатам все эти годы?

- Верно только первое: я всегда училась хорошо. Но до 10 класса моим главным увлечением была музыка - я собиралась стать профессиональным пианистом. Сначала училась в музыкальной школе №10, затем мне предложили поступить в школу при училище искусств. Математика не вызывала у меня какого-то интереса, было немного скучно. Но когда я пошла в физико-математический класс, все изменилось. Здесь давали более углубленные знания, мне стало интересно. Это был определенный вызов. Татьяна Анатольевна Шипова помогла раскрыть мой потенциал. Я, конечно, подозревала, что у меня неплохие задатки, но успехов на олимпиадах не было. За два же последних года я стала победителем регионального этапа ВОШ по математике и русскому языку, победителем Объединенной межвузовской олимпиады школьников по математике, призером регионального этапа ВОШ по физике, обладателем дипломов различных отраслевых и вузовских олимпиад.

- Чем все-таки зацепила математика? Логикой, четкостью?

- Именно этим. На музыке могли сказать: играй серебристо. Очень абстрактно. Как это серебристо? А я люблю четкость, когда все понятно: да или нет. Творчество же всегда субъективно. Но в первую очередь полюбила математику за красоту, особенно нравится математический анализ. Получая результат, испытываешь удовлетворение. Теперь думаю поступать или в МГУ, или в МФТИ на факультеты, связанные с IT-технологиями.

- Ты же и на музыкальном поприще была успешна..

- Да, я продолжаю участвовать в конкурсах и концертах. Заняла третье место на престижном конкурсе в Праге «Виртуозы фортепианной музыки». Мне жаль расставаться с любимым педагогом училища искусств Дианой Ханифовной Латыповой. Но надо быть честной: могу дни напролет решать сложные задачи, что предпочтительнее упражнениям на фортепиано. Хотя выступать очень люблю, но нет ощущения, что могу посвятить этому всю жизнь. Музыка навсегда останется со мной, но уже в виде хобби.

- А как родители отнеслись к твоему выбору?

- Они поддержали бы меня в любом случае. Если ребенку что-то запрещают, ему труднее добиться успеха. Мне так кажется.

- Наверное, на другие увлечения у тебя просто недостаёт времени?

— Это со стороны кажется, что я учусь с утра до ночи. На самом деле времени хватает. Я люблю ходить в спортзал.

- Сегодня молодёжь заботится о физическом совершенстве буквально со школьной скамьи. Это тренд такой? Могла бы ты нарисовать портрет современной девушки?

- Наверное, таких «совершенных» людей можно увидеть только в Инстаграме. Она и карьеру строит, и женственная, и ухоженная, все успевает, много работает и постоянно совершенствуется. Но мне кажется, что такая жизнь разрушает человека и рано или поздно приведет его в тупик. Иногда на многие вопросы дает ответы литература. Я сейчас читаю «Маленькую хозяйку большого дома» Джека Лондона, мне кажется, там показана идеальная женщина Паола Дестен. Она разносторонняя, очень талантливая, одновременно очаровательная и умеет строить отношения с окружающими. В жизни таких людей не часто встретишь. Я по крайней мере встречала только одну – психолога Лиру Урманцеву из центра «Аврора». С ней можно обсудить любые проблемы, она очень располагает к себе и много знает.

- Как ты относишься к эпатажу, стремлению выделиться из толпы любым способом?

- Как говорит один наш учитель: молодежь всегда хочет чем-то отличиться, и те, кто может выделиться чем-то хорошим, они это делают. А те, кто не могут – выделяются плохим. Так было во все времена, думаю.

- На твой взгляд, какого предмета в расписании не хватает в современной школе?

- Чего-нибудь связанного с психологией. Я бы хотела, чтобы в школе детей учили строить отношения, разрешать конфликты, выражать свои эмоции здоровым образом, справляться со стрессом.

- Каким видишь свое будущее?

- В профессиональном плане хотела бы себя реализовать, чувствовать, что приношу пользу людям. Еще создавать новые проекты, путешествовать, исследовать, чтобы меня окружали хорошие люди. Чтобы работа не была слишком простой, иначе мне будет скучно, и не слишком сложной – иначе она будет стрессовой. В личном плане оригинальной не буду. Мечтаю о хорошем муже и прекрасных детях. Думаю, отношения надо строить. Когда все происходит спонтанно, мы не задумываемся о завтрашнем дне, поэтому чаще всего бываем несчастны. Чтобы построить счастливую семью, надо созреть и много работать над собой.

Светлана ЯНОВА.

Корзинка

На момент выхода номера в районе 7 ребят стали стобалльниками по 9 предметам. Шесть из них учатся в лицее №106 «Содружество», один - в Инженерном лицее №83.