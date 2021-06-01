ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Школа останется в памяти выпускников самым светлым воспоминанием, несмотря на то, что не все порой было гладко. Отзвенел последний звонок, прозвучали напутствия. А сейчас ребята делятся планами на жизнь и, конечно же, выражают слова благодарности в адрес учителей.

Роксана Нурутдинова, физико-математический лицей №93:

- В нашем лицее дают очень хорошие знания по физико-математическому профилю. Учиться было нелегко: много факультативов, практически каждую неделю мы принимали участие в очных или заочных олимпиадах, но это с лихвой окупилось при выпуске высокими баллами на ЕГЭ. Педагоги создали добрую, искреннюю атмосферу. Сочувствовали нам, видя, как уставали, сдавая экзамены. Покидаю альма-матер с чувством огромной благодарности всем, но особенно теплые отношения сложились с преподавателями Антониной Ивановной Рюминой и Галимой Исмагиловной Янчуриной.

А собираюсь поступать в УГНТУ, наш вуз – опорный, авторитетный. Зачем искать счастья «на стороне», как говорится, где родился - там и пригодился. А еще родителей жалко бросать, знаю, как они за меня переживают. Грустно расставаться с ребятами и педагогами, но впереди целая жизнь, надеюсь, что все у нас сложится как нельзя лучше.

Азалия Хаматова, школа №147:

- Четыре года назад нам подарили замечательную школу, которую мы все очень ждали. Мы учились в комфортных классах, занимались в прекрасно оборудованных классах: лингвистическом и информатики. Среди педагогов много молодых, с ними мы на одной волне. Но больше мне все-таки будет не хватать опытных учителей, они, как и директор Наталья Михайловна, проявляли к нам особую заботу. Очень многое вложила в нас первая учительница Сабиля Ахметовна, а в 5-м классе нас взяла строгая, но справедливая Любовь Ильинична.

Вообще школа – это наша вторая семья. Родители тоже неотъемлемая ее часть, они очень активные: вносят какие-то идеи, помогают во всем. Даже поваров хотела бы отметить, так вкусно нас кормят. А на последний звонок приготовили огромный и бесподобно вкусный медовый торт.

Почти все мои одноклассники собираются поступать в БашГУ,

УГАТУ, МГИМО, многие решили стать врачами, справедливо считая, что сейчас это самая востребованная профессия. Я же хочу заниматься биоинженерными технологиями. Вообще наш класс очень дружный, не было тех, кого бы недолюбливали, мы не разделялись на группы. Хорошо, что большинство остаются в Уфе, значит, мы будем видеться.

Дмитрий Дудинов, школа №147:

- Несмотря на то, что Нагаево – не центр столицы, у нас в школе очень профессиональный педколлектив, дающий отличные знания. А дети – воспитанные, отзывчивые, культурные.

А вообще школьная жизнь запомнилась еще и внеклассными мероприятиями. Это и сабантуй, и лыжные гонки, и ярмарки.

Вспоминаю, как мы всей школой помогали однокласснице, когда у нее сгорел дом. Каждый принес из дома соленья, варенья или что-то сделанное своими руками; вышивку или шкатулку. Моя мама испекла пирог. Все вырученные деньги передали семье и еще отдельно родители с учителями собирали средства и продукты. Мы знаем, что за нашей спиной есть надежный друг, который всегда придет на помощь.

Анвар Хасанов, физико-математический лицей №93:

- Собираюсь поступать в Высшую школу экономики на направление «Программная инженерия». Хочу рассказать про нашего математика. Его зовут Денис Владимирович Кожевников, он хорошо подготовил нас к сдаче ЕГЭ и объясняет очень понятно.

А после экзаменов мы устроили грандиозное чаепитие.

Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

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