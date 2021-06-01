Двойной успех

Тригонометрия, стереометрия, планиметрия, логарифмическое неравенство и даже сложное задание с параметром, которое по всей стране решают лишь единицы, ему оказались по зубам. Выпускник школы №128 Илья Толстобров, набрав «сотку» на ЕГЭ по математике, также взяв самую высокую планку на экзамене по физике, по итогам промежуточных результатов стал третьим мультистобалльником в Уфе.

Мы встретились с юношей в день его последнего ЕГЭ по информатике. После четырехчасового умственного труда он был немногословен, но тут же мобилизовался и поделился слагаемыми своего успеха.

Никакого секрета нет. Немного удачи и усердная работа.

А главное, надо знать, как готовиться и на что обратить внимание, тогда все обязательно получится, – считает Илья Толстобров.

Крепкий фундамент заложила первая учительница Галина Макарова, благодаря чему мальчик был зачислен в класс технологического профиля, пробники решал под руководством педагогов Зинаиды Галимовой и Александра Золотухина.

Уроки репетиторов брал?

– Никогда! Готовился самостоятельно по четыре часа три раза в неделю, а также нашел в интернете очень эффективные и недорогие онлайн-курсы и занимался по ним. Кроме этого участвовал в олимпиадах, по полдня занимали школа и домашние задания.

– Хорошее владение материалом гарантирует высокий балл?

– Это только один из факторов, поэтому при изучении предмета нужно не зацикливаться на глубоком изучении тем, нужно совмещать подготовку с многократным прорешиванием пробников. Немаловажное значение имеет умение справиться с эмоциями в стрессовой ситуации. Ведь всегда найдутся доброжелатели, которые пытаются мотивировать, запугивая. Поэтому перед испытаниями нужно отбросить все негативные мысли и сосредоточиться. Каждый по-своему снимает психологический стресс, я за пять минут до начала каждого экзамена, умывался. Вода снижает тревожность, успокаивает и питает энергией, – говорит скромно Илья.

– Что оказалось наиболее сложным?

– К физике я готовился больше и было бы обидно не набрать высокий балл. Математика сама по себе мне дается легче: с заданиями первой части я мог справиться еще в конце 10 класса, а за последний год наработал навыки решения более сложных заданий.

– Что читаете?

– В связи с подготовкой к ЕГЭ времени на художественную литературу оставалось мало, но с удовольствием прочитал научно-фантастический роман «451 градус по Фаренгейту», полученный в подарок. В нем описывается американское общество близкого будущего, в котором книги находятся под запретом и «пожарные», в том числе и главный герой Гай Монтэг, сжигают любые найденные экземпляры. Меня возмутила эта ситуация, как можно уничтожать достояние человечества?!

– Как проводите свободное время?

– Раньше увлекался борьбой и легкой атлетикой. В последние два года спортом пришлось поступиться в пользу учебы, но если есть время люблю погонять с друзьями на велосипеде, играть в футбол.

– Кто поддерживает из близких?

– В основном мама, отец оставил нас, когда я был еще маленьким. Есть две старшие сестры.

– Что пожелаете будущим выпускникам?

– Уже с 9 класса начать размеренную подготовку, чередуя учебу и отдых, и как можно раньше определиться с выбором вуза. А я занимался сколько мог – в результате два раза набрал по 100 баллов, хотя такой задачи не ставил. Просто хотел получить хорошие показатели.

Учитель математики Зинаида Галимова:

– Его отличает трудолюбие, целеустремоенность. Каждый пробный экзамен от писал, как настоящий и получал по 98-100 баллов. В течение года каждые две недели мы проводили тренировочные испытания, по 3 часа 55 минут, не давали списывать. Я со своей стороны старалась показывать методические приемы, создать доброжелательную обстановку, чтобы каждый из 12 выпускников не стеснялся задавать вопросы, а они все разного уровня подготовки. В день экзамена я переживала за них, потом считала дни до объявления результатов. Когда узнала про успех Ильи, ощутила чувство удовлетворения.

Мария НИКОЛАЕВА.