Герои – города и люди

Трагедия войны в лице отдельно взятого уфимца и города в целом – об этом повествует фильм «Уфа – город-герой труда», премьера которого состоялась в кинотеатре «Родина».

- Основная идея этого проекта в том, что столице в прошлом году присвоен статус города трудовой доблести и славы. Когда мы приезжаем на вокзал, диспетчер объявляет: это город-герой Москва, Волгоград. Уфа тоже принимала активное участие, ковала победу, не меньше других пострадали наши земляки, - объяснил автор и продюсер проекта Артем Валиев. - Не секрет, что каждый третий танк был заправлен уфимским бензином, каждый четвертый самолет летал на уфимских двигателях. Работа в тылу сыграла большую роль в победе, но об этом незаслуженно забыто, на наш взгляд. Если художественные образы больше воспевают именно боевые подвиги, то трудовые все-таки оставались на втором плане. Поскольку мы отметили 75-летие Победы и тема Великой Отечественной войны продолжает досконально изучаться, мы решили обратить внимание на Уфу, тем более это столица нашей республики, и мы заинтересованы в том, чтобы привлечь к ней внимание не только жителей региона, но и страны в целом. Рассказать историю и для молодежи, потому что в отличие от старшего поколения ее мало кто знает.

Лента повествует о жителях республики, которые во время Великой Отечественной войны встали за станки, рыли окопы, ухаживали за ранеными бойцами. Каждая новелла – рассказ о героической трагедии уфимца тех лет. Победа ковалась в тылу, но достигалась напряженным трудом, без сна и отдыха. Работали на эвакуированных предприятиях в основном женщины и дети, потому что их мужья, отцы ушли на фронт. Во многих городских школах и учреждениях разместились эвакогоспитали, куда с различных фронтов в санитарных вагонах привозили раненых. Здесь бойцов спешили поставить на ноги для того, чтобы они вновь вернулись в строй.

Фильм снят при поддержке гранта президента Российской Федерации, в жанре документалистики с элементами игрового кино.

Перед началом фильма зрители могли угоститься лимонадом, приготовленным по рецепту советского времени, сфотографироваться с реквизитом, который использовался в фильме, пообщаться с актерами кинокартины. Одновременно премьера проходила в режиме онлайн, чтобы ее могли посмотреть все желающие в других регионах и странах.

Создание фильма прошло за очень короткий срок – всего пять месяцев. Скромным был бюджет картины - по оценкам экспертов, на создание такого эпичного полотна необходимо около 10 миллионов рублей.

- Многие помогали совершенно бесплатно. Например, все актеры в фильме работали без гонорара. Сценарий написала уфимка Ирина Бычкова, которая давно живет в Москве. Она училась на сценариста в Лос-Анджелесе, работает со многими федеральными телеканалами, - продолжает Артем. – Я даже не ожидал, что у нас будет столько помощников и волонтеров, у которых глаза горят, которые стремятся снять профессиональное кино. Это люди-романтики, люди-энтузиасты. Начав работать над этим проектом, я увидел много таких неравнодушных к нашей истории людей, особенно среди современного поколения. И это действительно круто!

Картина получилась народной в силу привлечения множества людей, большинство из которых впервые сыграли в кино. Здесь появился ресторатор Элио Каппиелло, преподаватель УГНТУ Михаил Бреслер, заместитель главного врача по медицинской части Бирской центральной районной больницы Рустам Кузин, фотокорреспондент ИА «Башинформ» Валерий Шахов. Съемки проходили и в Белорецком районе: там сохранилась радиовышка высотой 250 м, очень похожая на снесенные в 2007 году в Уфе 4 вышки Коминтерна РВ-1. На открытых площадках актеров и съемочную группу кормили на военнно-полевой кухне МЧС России. По их словам, каша - безумно вкусная, костром пахнет.

Создатели ленты торопились успеть к определенной дате - 24 июня было выбрано не случайно.

- Согласно регламентам того времени требовалось двое суток, чтобы город перешел на военные рельсы. 22 июня 1941 года началась война, а 24 июня в Уфе было введено военное положение и все предприятия стали работать для нужд фронта, - отметил режиссер Артемий Хамидуллин.

Глава Башкортостана Радий Хабиров высоко оценил работу съемочной группы: «Вскоре мы покажем фильм в кинотеатрах нашей республики, на наших телеканалах, в соцсетях. Посмотрите одну из пяти его киноновелл — про строительство бронепоездов в Уфе. Это было очень мощное оружие против врага. Всего в столице нашей республики построили четыре таких бронепоезда. Хорошего всем просмотра. А авторам — молодцы!»

Зиля БАДРИЕВА.