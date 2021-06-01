В ритме вальса

Самый долгожданный и незабываемый праздник подвел итоги одиннадцати лет школьной жизни для 654 выпускников района. В школе №157 аттестаты ребятам вручили глава районной администрации Сергей Кожевников и депутат Горсовета Сергей Бубличенко.



- В этот день мы выпускаем во взрослую жизнь наших ребят. Вы - наше будущее. Есть те, которые окончили школу с отличием - наша особая гордость. Желаю вам ставить перед собой амбициозные задачи и решать их. Не важно, какое образование вы выберете. Главное, чтобы вы любили свое дело и были полезны обществу, - отметил Сергей Кожевников.

- Впереди долгий, но интересный путь, который вам предстоит пройти. Желаю удачи на выбранном пути. Ну а главная ваша поддержка и опора – ваши родители. Работайте в тандеме - и все получится, - сказал Сергей Бубличенко.

Позади экзаменационная пора. Традиционно самыми популярными ЕГЭ у выпускников стали физика, информатика и обществознание. Также в этом году, в связи с востребованностью медицинских профессий, возросло число желающих сдавать химию.



Заработать 100 баллов удалось двум выпускникам. Выйти на максимальный результат по географии ученику школы №87 Тимуру Тимерханову помогла преподаватель Гульнара Баширова, а Арслан Валеев из лицея № 60 им. М.А. Ферина заработал высший балл по физике.

Школьники добились и других успехов: среди них есть призеры и победители республиканских и всероссийских олимпиад, спортивных и творческих конкурсов, которых за год было немало. Ксения Караваева ученица школы №157 победила в «Большой перемене». Она получила грант президента страны в миллион рублей на развитие и образование.

Агния АСТАФЬЕВА.

Корзинка

- 1 июня начали работу 25 лагерей с дневным пребыванием, в которых за лето отдохнут 2840 учащихся. Они расположены при школах, учреждениях дополнительного образования «Виктория» и «Юлдаш». Дети, состоящие на учете, а таких 60, проведут каникулы в отрядах при подростковых клубах «Гонг» и «Перекресток». Спортивные школы организуют лагери для 500 воспитанников, проведут различные учебно-тренировочные сборы.