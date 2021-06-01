И до нас дошел ремонт

«Когда отремонтируют улицу Армянскую?», «Это одна из основных дорог, ведущих «в гору», почему смотрят только центральные улицы района?» – так отреагировали в соцсетях демчане, когда начался ремонт на Ухтомского. Но представители администрации заверили – в начале лета строительная техника заедет и на Армянскую.

Я живу в той части Демы, которая в народе называется «гора», каждый день езжу на работу по этой улице и не понаслышке знаю о состоянии дороги. Особенно это чувствовалось по весне, когда вместе с талым снегом утекал и асфальт – «Форд» с низкой посадкой то и дело бился о колдобины и ямы. Службы по благоустройству, конечно, пытались всячески латать их, но это спасало лишь на время…

И вот пару месяцев назад на пересечении улиц Армянской и Якуба Коласа появились знаки с указателями и предложением альтернативных вариантов проезда. Радости жителей не было предела.

– В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в районе обновляются две улицы: Ухтомского и Армянская. Работы ведутся в обеих точках разными подрядчиками. За вторую отвечает «Башкиравтодор», в надежности которого мы убеждались не раз. Например, в прошлом году они раньше срока сдали Дагестанскую, – говорит начальник Управления коммунального хозяйства и строительства администрации района Эльдар Фахретдинов.

Сегодня на площадке работает автомобильный комплекс для фрезерования, который полностью снял старое покрытие на глубину 10-12 см. Там, где остаются глубокие ямы и пробоины, бригада рабочих выполняет ямочный ремонт. Если это небольшие участки, то отбойным молотком делают прямоугольную яму, очищают от крошек, асфальтовой пыли и заливают. Если же пробоина глубока или ее площадь больше чем 40 на 60 см, она засыпается щебенкой. Только после того как они будут ликвидированы, начнется укладка выравнивающим слоем.

– Дорожное полотно представляет собой слоеный пирог: как коржики склеиваются между собой кремом, так слои сцепляются битумом, – объясняет дорожный рабочий Альберт Самигуллин.

Молодой человек трудится около десяти лет в дорожном строительстве. Его каток выравнивал асфальт и на городских улицах, так и на федеральных трассах. Вот и сейчас как только выгруженный ярко-оранжевым МAN густая масса остыла, он садится за баранку девятитонного катка. Его задача – слегка придавить асфальтовую смесь, чтобы крошки асфальта нашли «свое место». После того как проехался несколько раз по свежевыстланному покрытию, он уступил место тринадцатитонному катку «Вольво». Когда завершится и его часть работы, через час-другой уберут конусы, предназначенные для разметки участка, и по улице проедут первые автомобили.

– Ремонт дороги условно можно разделить на три этапа: фрезерование (то есть снятие поврежденного слоя), укладка выравнивающего слоя, а затем верхнего покрытия, – говорит Эльдар Фахретдинов.

На выполнение второго этапа на участке шириной в 4,5 и длиной 100 метров у дорожников ушло часов пять, с учетом времени подсыхания. Если погода не подведет, все завершится в срок – к началу сентября. Пока стоят солнечные дни, бригады выходят спозаранку и трудятся дотемна...

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.