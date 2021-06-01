Преображение дворов

Депутат Госсобрания Курултая РБ Салават Хусаинов проинспектировал состояние дворов башкирской столицы, включенных в программу по благоустройству «Уфимские дворики».

Особое внимание парламентария привлекли участки на улицах Бакалинской и Губайдуллина, где был выявлен ряд нарушений - в частности, покошенные ограды на детских площадках, отсыревшее покрытие на хоккейной коробке и разрушающийся бетон.



Оказалось, что жители соседних домов подали много жалоб на неудовлетворительное состояние дворовой территории. Однако подрядная организация, по их словам, не проявляет нужной активности, и граждане готовы отремонтировать проблемные участки своими силами. Сложностей добавила и природа - в частности, ливень в ночь с 9 на 10 июня размыл дорожное покрытие. Жители района уверены, что повторение подобной ситуации могла бы исключить установка при въезде во двор «лежачего полицейского», который останавливал бы потоки воды.

По итогам проверки инспекция заключила, что дворы по улице Губайдуллина в нынешнем состоянии представляют опасность для жильцов – прежде всего, детей. Причина видится в том, что в прошлом году рабочие приступили к благоустройству территории в непогожее время, а затем и вовсе остановили работы.

- Мы видим, что на данном участке работы проводились с нарушением сроков и температурного графика, не были учтены сезонные изменения. Из-за этого сейчас приходится проводить лишний комплекс работ, - сказал председатель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Советского района Венер Курбанов.



Представители подрядной организации, в свою очередь, признали наличие ошибок. Однако их планируется устранить в ближайшие дни, после чего должна начаться более активная фаза.

- Уже сейчас мы приступаем к ремонту детских площадок, покосу травы, скоро должны привезти чернозем. Благоустройство территории планируется завершить к 14 июля, – сообщил прораб участка Рафит Шайхисламов.



Антон СУХАРЕВ.

Фото Андрея ВДОВИНА.