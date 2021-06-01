По синеве реки и неба

Еще лет пять назад мало кто мог представить, что по обмелевшей реке Белой могут вновь пойти теплоходы. А во время республиканского фестиваля «Моя Россия» зрители смогли впервые полюбоваться на целую флотилию водных судов, а также оценить авиашоу, которое продемонстрировали самолеты малой авиации.

- Смотри, папа, капитан стоит на палубе, нам честь отдает! – восторженно воскликнул мальчик, наблюдавший с родителями зрелище на набережной.

Парад начали весельные суда: каяки, каноэ, байдарки и лодки. С дымовыми эффектами следом за ними плыли теплоходы, пароходы, катера, а рафты и гидроциклы успевали описывать виражи по воде. Управляли 85 судами известные капитаны с многолетним стажем, спортсмены, спасатели. Они представляли Управление гражданской защиты Уфы, СШОР по гребле на байдарках и каноэ РБ, Службу речных переправ, Бельский район водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей», Речфлот и другие. Особо зрелищным стало прохождение теплохода КС-104 в пожарном окрасе, у которого с помощью гидрантов вверх взмывали мощные потоки воды. По словам специалистов, такие суда задействуют в пожаротушениях.

Тысячи уфимцев пришли посмотреть на парад водных и воздушных судов. Многие снимали происходящее на мобильные телефоны. Мы подошли к пожилому человеку в морской форме офицера.

- В 60-е годы попал в ракетные войска, где прослужил 27 лет. Бывал по долгу службы на Байконуре, Байкале, Иркутске и Феодосии, - рассказал о себе 80-летний майор запаса Данис Шафиков. – Помню такой случай: во время сопровождения ракетных боеголовок на Дальнем Востоке нас дважды пытались взорвать. Вроде войны не было, а и такое бывало.

Авиашоу продолжило торжественный парад: на низкой высоте пролетели вертолеты из центра «ХелиПорт-Уфа», а также самолеты малой авиации аэродрома «Первушино». Они показали фигуры высшего пилотажа, облетев памятник Салавату Юлаеву, а также поздравили уфимцев дымовыми эффектами. Высота - 120-150 метров, поэтому при желании можно было увидеть, как летчики приветствовали собравшихся.

В числе зрителей были премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, его заместитель Ирек Сагитов, министр культуры РБ Амина Шафикова, глава администрации Уфы Сергей Греков.

- Впервые провели такой парад судов на водной глади Белой и считаем, что он должен стать традиционным мероприятием, к которому присоединятся и частные суда, - сказал заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов. - В будущем году парад, несомненно, станет более масштабным и зрелищным.

Зиля БАДРИЕВА.

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