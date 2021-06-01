Чак-чак и первый в жизни паспорт

К тройному празднику – Дню России, Дню города и 267-ой годовщине со Дня рождения Салавата Юлаева были приурочены вручение октябрьцам удостоверений «Дети войны» и паспортов.

Грандиозный праздник с финалом конкурса красоты, концертом и выступлениями спортсменов прошел в парке «Кашкадан».

С поздравлениями к жителям обратился первый заместитель главы администрации района Раиль Мирхайдаров:

- Сегодняшний праздник –дань нашим вековым традициям и повод для гордости за историческое прошлое. Крепкого здоровья, мирного неба и простого человеческого счастья нам, друзья! – подчеркнул он.





Вступительная часть передала эстафетную палочку церемонии награждения. Особое внимание уделили тем жителям, детство которых тесно переплетается с военным временем. Некоторые из них оказались на фронте, другие – наравне со взрослыми работали у станка, помогая ковать Великую Победу! В числе награжденных – ветеран труда, председатель первичной организации районного Совета ветеранов при ЖЭУ №18 Махмут Хисматов. Махмут Мамаевич связал свою жизнь со службой. Больше семи лет он возглавлял Октябрьский РОВД Уфы и был примером, как на работе, так и в семье.





Следующим ярким штрихом программы стало вручение юным октябрьцам паспортов гражданина Российской Федерации. Помимо этого, за активную общественную деятельность сотрудники предприятий, учреждений и организаций удостоились почетных грамот и благодарственных писем Госсобрания – Курултая РБ, администрации города и района.



Директора школы №124 Алену Минязеву едва было можно узнать в прекрасном кокошнике и сарафане. Коллектив школы и детсада № 69 в русских народных нарядах, которые им очень шли, встречали гостей хлебом-солью. Каждый желающий мог присесть рядом с декоративной плетеной «завалинкой» и угоститься саем из самовара с баранками.

А в соседней юрте девушки в замечательных башкирских костюмах угощали чак-чаком.

Концерт был замечательным, в нем приняли участие все, кто изъявил желание выступить на этой сцене, среди них и коллектив «Незабудки» детского сада №218.

- Мы подготовили две песни, но пока взяли у нас лишь одну, так как заявок очень много, - поделилась воспитатель с 37-летним стажем Елена Жуланова. – У нас уже «спетый» коллектив, выступаем на разных мероприятиях, сшили себе костюмы. – Песня очень помогает в работе с детьми, а исполним мы «Плачет дождь».

В заключение концерта наградили финалисток конкурса красоты «Матур катын-кыз», который вылился в целое театральное шоу. Спонсорами стала сеть клиник «МД плюс»:

- У нас очень активные и талантливые женщины, - пояснила представитель клиники Ирина Авдеева. – В конкурсе участвовали 14 представительниц слабого пола от 25 до 65 лет. Он проходил 8 июня: конкурсантки выходили на дифиле, выполняли творческие задания – пели, танцевали, декламировали. Хотелось бы чтобы это стало традицией: это прекрасная возможность реализовать свои таланты.

В этот день никто – от малышей до пенсионеров не остался обделенным: их ожидали конкурсно-игровые площадки, творческие мастер-классы, показательные выступления и соревнования по различным видам спорта, демонстрация прыжка с парашютом.





Заключительным аккордом стал уникальный флешмоб: участники выстроились таким образом, что с высоты птичьего полета отчетливо вырисовывался триколор – флаги нашей страны и республики.



Ирина ШИПУНОВА.

КОРЗИНКА

В районе проживает 11095 «детей войны». 12 июня были вручены первые удостоверения, вскоре они будут у каждого.